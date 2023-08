Mads Pedersen in topvorm na de Tour: “We gaan zien hoelang ik dit nog volhoud”

Mads Pedersen pakte zondag de zege in de BEMER Cyclassics Hamburg. Dat deed Deen dankzij een fenomenale slotkilometer, waarin hij de aanvallers voorbijstak en de sprinters voorbleef. In het flashinterview na afloop deed Pedersen zijn verhaal.

“De drie jongens hadden nog een voorsprong bij het ingaan van de laatste kilometer”, doelt hij op Yves Lampaert, Nils Politt en Brandon McNulty. “Ik wilde gewoon oversteken omdat ik niet wist of we ze zouden pakken in de sprint. Ik ging vol gas en wist niet wat er achter me gebeurde. Danny (Danny van Poppel, die nog tweede werd, red.) kwam behoorlijk snel van achteruit, maar gelukkig was het genoeg om de zege te pakken.”

Zaterdag sloot Pedersen de Ronde van Denemarken ook al als eindwinnaar af. De interviewer vroeg hem of hij momenteel onverslaanbaar is. “Onverslaanbaar zou ik niet zeggen, maar de vorm is goed. We waren tijdens de Tour al bezig om met een goede vorm naar het WK te gaan. Dat nemen we nu nog mee. We zullen zien hoelang ik dit volhoud. Vanaf nu gaan we gewoon door tot het een keer breekt. We proberen er het meest uit te halen totdat ik een keer knap.”

