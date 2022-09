Madouas begint met zege aan Ronde van Luxemburg: “Benen zijn heel erg goed”

Valentin Madouas was op voorhand al een van de grote favorieten om de Ronde van Luxemburg te winnen en de Franse renner liet in de openingsetappe zien dat het met de vorm wel snor zit. De renner van Groupama-FDJ kwam na een late uitval namelijk als eerste over de streep en is meteen de eerste leider in de meerdaagse ronde.

De 26-jarige Madouas viel aan op de laatste klim van de dag, de Kirchberg (1,6 km aan 6,3%), en wist zijn inspanning vol te houden tot op de streep. Na afloop was de Fransman uiteraard erg blij met zijn tweede zege van het seizoen. “De ploeg heeft vandaag echt geweldig gewerkt. Het plan was ook om de koers hard te maken. Het was een lastige rit met een pittige finale.”

“Er komen nog een paar mooie etappes aan”

“Op het laatste klimmetje heb ik geprobeerd om de aanval te openen. De benen zijn op dit moment heel erg goed. Er komen nog een paar mooie etappes aan in deze ronde. Het is alleen wel jammer dat het weer niet al te best is. Ik hoop nu goed te herstellen en dan hoop ik morgen de leiderstrui te behouden”, kijkt de nummer drie van de laatste Ronde van Vlaanderen alvast vooruit naar de dag van morgen.

Voor Madouas is de Ronde van Luxemburg de laatste koers richting het WK wielrennen in Wollongong, Australië. De puncheur maakt namelijk deel uit van de definitieve selectie van bondscoach Thomas Voeckler voor de wegrit op zondag 25 september.