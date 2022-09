Voorbeschouwing: Ronde van Luxemburg 2022

De Ronde van Luxemburg is de eerste etappekoers na de Vuelta a España. Vorig jaar kregen we een mooie strijd tussen de mannen van Patrick Lefevere en UAE Emirates, dit jaar staan er opnieuw een aantal sterke selecties aan de start. Wie toont zich in de heuvelachtige vijfdaagse in Luxemburg? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

In 1935 werd de Ronde van Luxemburg voor het eerst georganiseerd. Wat meteen opvalt aan de historie van de Luxemburgse etappekoers, is dat de koers slechts tweemaal niet is verreden sinds de eerste editie. Dat was in 1940 en 1944 het geval, met de Tweede Wereldoorlog als logische reden. In 2020 en 2021 kon de Ronde van Luxemburg gewoon doorgaan, ondanks dat veel koersen af moesten haken door het coronavirus.

De Ronde van Luxemburg heeft dus al 81 winnaars. Vijf daar van gingen naar thuisrijder Mathias Clemens, die ook de eerste editie in 1935 wist te winnen. Clemens won ook in 1936, 1937, 1939 en 1947 de rittenkoers door het Groothertogdom. De Luxemburger heeft een mooi palmares, met ook een ritzege in de Tour de France en een vijfde plaats in het eindklassement van de Tour.

De Luxemburgers konden vaak vieren in eigen land. In totaal wonnen er 21 renners uit het Groothertogdom Luxemburg in eigen land. François Neuens, Jean Kirchen, Charly Gaul, Edy Schutz en Fränk Schleck zijn zo’n coureurs. Laatstgenoemde won in 2009 de Ronde van Luxemburg. Schleck stond ook twee keer als derde en een keer als tweede op het podium. Zijn tweelingbroer Andy kon er nooit een vuist maken.

Naast 21 Luxemburgse winnaars staan er ook een heleboel Nederlands op de erelijst. Bert Oosterbosch, Jelle Nijdam, Michel Cornelisse, Frans Maassen en Maurits Lammertink zijn vijf van de tien Nederlanders die daarin slaagden. Tien overwinningen, dat is mooi, maar België doet beter. Maar liefst zeventien keer kon een Belg het eindklassement van de Ronde van Luxemburg op zijn naam schrijven. Briek Schotte, Freddy Maertens, Frans Verbeeck, Frank Vandenbroucke en Greg Van Avermaet zijn de grote namen in dat lijstje.

Er staan de laatste jaren mooie namen op het hoogste schavotje in de Ronde van Luxemburg. Met renners als Jakub Fuglsang, Matti Breschel, de eerder genoemde Van Avermaet en Diego Ulissi kreeg de organisatie een bekende renner als winnaar.

Laatste tien winnaars Ronde van Luxemburg

2021: João Almeida

2020: Diego Ulissi

2019: Jesús Herrada

2018: Andrea Pasqualon

2017: Greg Van Avermaet

2016: Maurits Lammertink

2015: Linus Gerdemann

2014: Matti Breschel

2013: Paul Martens

2012: Jakub Fuglsang

Vorig jaar

De eerste etappe in de Ronde van Luxemburg vorig jaar was meteen een zware. In de finale reed er een favorietengroep weg met onder meer João Almeida, Nairo Quintana, Marc Hirschi, Thibaut Pinot en David Gaudu. Laatstgenoemde probeerde in de laatste kilometers nog weg te rijden, maar werd toch nog bij de lurven gevat door de jagende groep. Het was uiteindelijk Portugees Almeida die de sprint in de eerste rit wist te winnen, voor Bauke Mollema en Hirschi.

Een dag later kregen we meteen de koninginnenetappe van de Ronde van Luxemburg. Op dag een werd Hirschi nog derde, op dag twee kwam de Zwitser als eerste over de streep. Hirschi demarreerde op het lastige terrein uit de favorietengroep en werd niet meer bijgebeend. De derde rit was een etappe voor de sprinters, gewonnen door Sacha Modolo, waardoor Hirschi als leider de laatste twee etappes in ging.

Met een tijdrit als voorlaatste etappe zag het er niet al te goed uit voor Hirschi. De renner van UAE Emirates had bovendien een voorsprong van slechts vier seconden op Almeida, die een goede tijdrit in de benen heeft. De toenmalige renner van Deceuninck-Quick Step kon de tijdrit niet winnen, maar greep wel de leiding in het algemeen klassement. Mattias Cattaneo, ploegmaat van Almeida, was twee seconden sneller in de 25,4 kilometer lange tijdrit.

In de afsluitende zware etappe werd er door de favorieten nog gedemarreerd, maar de eindzege van Almeida kwam nooit in het gevaar. Gaudu, die op de eerste dag nog dicht bij de zege was, koos het juiste moment in de finale en reed solo naar de overwinning in Luxemburg-Stad. Almeida toonde zijn goede vorm nog maar eens en werd voor de derde keer tweede in de vijfdaagse. In het eindklassement kwam Hirschi op 46 seconden van Almeida, Cattaneo werd op meer dan een minuut derde.

Eindklassement Ronde van Luxemburg 2021

1. João Almeida (Deceuninck-Quick Step)

2. Marc Hirschi (UAE Emirates) op 46s

3. Matteo Cattaneo (Deceuninck-Quick Step) op 1m 5s

4. David de la Cruz (UAE Emirates) op 1m 9s

5. Pierre Latour (TotalEnergies) op 1m 9s

Parcours

De Ronde van Luxemburg bestaat uit vijf etappes. Net zoals vorig jaar staat er op dag vier een tijdrit op het programma. De race tegen de klok is 26,1 kilometer lang, dus het algemeen klassement zal op de voorlaatste dag door elkaar geschud worden. Met de verschillende heuvelachtige etappes zijn er veel mogelijkheden voor de klassementsrenners.

Dinsdag 13 september, etappe 1: Luxemburg – Luxemburg (163,8 km)

De eerste etappe van de Ronde van Luxemburg is meteen een zeer zware. De start van de rit ligt in Luxemburg-Stad, waar ook de finish ligt. Er staan vier gecategoriseerde beklimmingen op het menu. Na een goede 60 kilometer over heuvelend terrein krijgen de renners de eerste beklimming voorgeschoteld. De Montée de Niklosbierg (4,5 km aan 5,9%) is een beklimming van eerste categorie.

Twintig kilometer na de top van die beklimming duikt de volgende klim op, de Côte de Bourschied (3,5 km aan 7,2%). De korte beklimming van buitencategorie heeft stroken met een stijgingspercentage van 10%. De Côte de Eschdorf (3 km aan 7%) is vervolgens de volgende lastige opdracht. In de finale ligt nog de Côte de Stafelter (1,8 km aan 7,9%), de laatste gecategoriseerde klim van eerste categorie.

Op enkele kilometers van het einde moeten de renners de Kirchberg (1,6 km aan 6,3%) bedwingen. Ook de laatste kilometer is niet vlak.

Start: 12.45 uur

Finish: tussen 16.30 en 16.50 uur

Woendag 14 september, etappe 2: Junglinster – Junglinster (163,4 km)

Op dag twee wordt er ook stevig geklommen. In totaal moeten er vier gecategoriseerde beklimmingen opgereden worden. In de openingsfase is dat de Côte de Michelsbierg, een kleine 100 kilometer later de Um Knupp. Die laatste beklimming is eentje van buitencategorie.

In de laatste vijftien kilometer staan er nog twee beklimmingen van buitencategorie op het menu. De Héndelbierg en de Huelewee zijn niet al te lang, maar hebben wel steile stukken. De top van de Huelewee ligt op tien kilometer van de streep in Junglinster, waar ook het startsein van de tweede etappe van de Ronde van Luxemburg gegeven werd.

Start: 11.30 uur

Finish: tussen 15.15 en 15.35 uur

Donderdag 15 september, etappe 3: Rosport – Diekirch (188,4 km)

U heeft het ondertussen wel gezien, de klimmers zijn echt aan zet in de Ronde van Luxemburg. Dat is in de derde etappe niet anders. Het peloton begint aan de etappe in Rosport, waarna een tocht van 188,4 kilometer wacht. Het gaat de hele dag op en neer, met de Montée de Niklosbierg (4,5 km aan 5,9%), de Côte de Bourscheid (3,5 km aan 7,2%) en de Côte de Eschdorf (3 km aan 7%) in het midden van de etappe. Deze hellingen zouden een belletje moeten doen rinkelen, ze lagen namelijk ook in de eerste rit op het parcours.

De top van de Côte de Eschdorf ligt op goed 75 kilometer van de streep in Diekirch, het is eerder onwaarschijnlijk dat daar de koers in een beslissende plooi wordt gelegd. We kijken daarvoor eerder naar de Côte de Stafelter, een beklimming van eerste categorie. Na deze beklimming ligt er een afdaling, waarna het richting finishplaats Diekirch opnieuw oploopt.

Start: 11.00 uur

Finish: tussen 15.25 en 15.45 uur

Vrijdag 16 september, etappe 4: Remich – Remich (26,1 km)

De tijdrit speelt zich af in Remich, een kleine stad aan de Moezel. Zowel de start als de finish van de vierde etappe ligt in de Luxemburgse stad. Het parcours van de tijdrit is heuvelachtig, met twee uitgesproken beklimmingen. Na een kleine twee kilometer moeten de renners de Scheierebierg beklimmen. De top van deze heuvel ligt na 3,5 kilometer in de tijdrit.

Vervolgens dalen de renners af, voordat ze aan het plateau beginnen richting de voet van de Wëntrenger. Op de top van deze beklimming ligt ook het tussenpunt. De renners zullen na deze tweede korte klim hun weg verderzetten naar Remich op vlakke wegen. Zeker de laatste acht kilometer zijn biljartvlak.

Start: eerste renner vertrekt om 13.00 uur

Finish: laatste renner komt aan rond 15.45 uur

Zaterdag 17 september, etappe 5: Mersch – Luxemburg (178,4 km)

Na de tijdrit zal het klassement naar alle waarschijnlijkheid door elkaar geschud zijn. Een aantal renners zullen dus iets willen rechtzetten of hun positie willen verdedigen. Het parcours van de laatste etappe toont aan dat we nog vuurwerk kunnen krijgen op de laatste dag van de Ronde van Luxemburg. Met de Côte de Mommern, de Côte de Schlindermanderscheid, de Côte de Kautenbach en de Côte de Misärhaff staan er weer vier lastige klimmen op het menu.

In de finale liggen er geen gecategoriseerde beklimmingen meer op het parcours, maar vlak is het nooit. Na 178,4 kilometer komen de renners weer aan in Luxemburg-Stad, waar ook de start van de Ronde van Luxemburg werd gegeven.

Start: 10.35 uur

Finish: tussen 14.50 en 15.10 uur

Favorieten

Aan de start van de Ronde van Luxemburg komen zes WorldTour-ploegen aan de start. Quick-Step-Alpha Vinyl, UAE Emirates, Trek-Segafredo, AG2R Citroën, Groupama-FDJ en Cofidis zakken af naar Luxemburg. Er staan ook negen ProTeams op de deelnemerslijst, met Alpecin-Deceuninck, Arkéa-Samsic en B&B Hotels-KTM als blikvangers.

Als we de WorldTour-ploegen alfabetisch zouden, moeten we beginnen met AG2R Citroën. De Franse selectie brengt kopmannen Geoffrey Bouchard en Felix Gall aan de start. Bouchard is gekend door zijn jacht op bergtruien, zo won de Fransman coureur het bergklassement van zowel de Vuelta a España als de Giro d’Italia. Ook in een etappekoers kan Bouchard meedoen, dat bewees hij in de meest recente Deutschland Tour door twaalfde te worden. Het zwaardere parcours in Luxemburg moet hem zeker liggen.

Dat laatste geldt ook voor de jonge Gall. Met een twaalfde plaats in de Ronde van het Baskenland en een zesde in de Tour of the Alps bewees de Oostenrijker dat we hem in de gaten moeten houden. Voor Gall is de Ronde van Luxemburg tevens de laatste voorbereiding op het WK wielrennen.

Quick-Step-Alpha Vinyl zakt met een interessante ploeg af naar Luxemburg. Florian Sénéchal, Davide Ballerini en Jannik Steimle lijken de kopmannen van het Belgische team te zijn. Zij zijn echter niet meteen de renners waaraan je denkt om te kunnen strijden voor het algemeen klassement, het parcours is allicht iets te zwaar voor hun. Sénéchal en Ballerini kunnen, als het peloton bij elkaar blijft, wel voor etappezeges gaan.

De 26-jarige Steimle is misschien de renner die kan verrassen in het algemeen klassement. Dit jaar kwam de Duitser nog niet in de buurt van een ereplaats in een rittenkoers, maar vorig jaar slaagde hij daar wel in. Steimle werd tweede in de Ronde van Slovenië, maar ook in de Ronde van Denemarken en Deutschland Tour deed hij mee voor het eindklassement.

Een zekerheid voor het klassement is Valentin Madouas. De 26-jarige Fransman van Groupama-FDJ is bezig aan een zeer sterk seizoen. Madouas werd derde in de Ronde van Vlaanderen, tiende in het algemeen klassement van de Tour de France (na het schrappen van Nairo Quintana in de uitslag) en won onlangs nog de Tour du Doubs. Het heuvelachtige parcours in de Ronde van Luxemburg moeten Madouas ook perfect liggen. Bovendien beschikt hij over een sterk eindschot, wat hem ook nog etappezeges kan opleveren. Het struikelblok voor de Franse coureur? De tijdrit.

Man in vorm Mattias Skjelmose is ook een van de topfavorieten voor de Ronde van Luxemburg. De Deen werd derde in het eindklassement van de Tour de l’Ain en derde in dat van de Ronde van Denemarken. Met de tijdrit in het achterhoofd is Skjelmose zonder enige twijfel een van de absolute kanshebbers. De 21-jarige gaat ook naar het WK wielrennen in Australië, de Ronde van Luxemburg geldt dus als de laatste voorbereidingskoers. Alleen gaat Skjelmose het trouwens niet moeten doen, want ook Giulio Ciccone en Antwon Tolhoek komen in actie voor Trek-Segafredo. Ciccone is in principe een man om op te schrijven, maar de Italiaan rijdt pas zijn eerste koers sinds de Tour de France.

Benjamin Thomas is ook bezig aan een zeer sterk seizoen. De coureur van Cofidis won in het begin van het seizoen de Ster van Bessèges. Thomas trok vervolgens zijn vorm door naar Boucley de la Mayenne, waar hij ook het eindklassement won. In augustus reed de 27-jarige wielrenner weer vlot rond. Thomas werd achtste in de Bretagne Classic, die gewonnen werd door Wout van Aert. Net als Skjelmose heeft de Fransman een sterke tijdrit, waardoor hij op dag vier van de Ronde van Luxemburg een goede zaak zou kunnen doen in het algemeen klassement.

UAE Emirates stuurt twee toppers naar het Groothertogdom Luxemburg. Matteo Trentin zal naar alle waarschijnlijkheid voor ritzeges gaan, Rafal Majka voor het algemeen klassement. De Poolse klimmer rijdt echter zijn eerste wedstrijd sinds de Tour de France, waar hij moest opgeven door een dijbeenblessure. De tijdrit speelt ook zeker niet in het voordeel van Majka, maar hij verdient zeker en vast een ster. In dit deelnemersveld moet de 33-jarige renner zeker kunnen meedoen met de betere renners.

B&B-Hotels KTM brengt onder meer Cyril Barthe, Franck Bonnamour en Pierre Rolland aan de start. Bonnamour is de renner waarvan we het meeste verwachten. De 27-jarige Fransman won midden augustus zijn eerste profkoers door onder anderen Anthony Turgis en Guillaume Martin te kloppen in La Polynormande. Vorig jaar werd Bonnamour zeventiende in het algemeen klassement van de Ronde van Luxemburg, enkele tientallen seconden na Torstein Træen. De 27-jarige Noor van Uno-X is nog niet de grootste naam, maar wel zeker een renner om in de gaten te houden. In 2022 werd Træen bijvoorbeeld knap negende in de Ronde van Catalonië en won hij het bergklassement in de Tour of the Alps.

Tot slot delen we nog een ster uit aan Nicola Conci (Alpecin-Deceuninck) en Kévin Vauquelin (Arkéa-Samsic). Conci kwam midden juni bij de ploeg van de gebroeders Roodhooft, daarvoor koerste de Italiaan bij Gazprom-RusVelo. De 25-jarige renner toonde meteen zijn kwaliteiten door zesde te worden in de Ronde van Slovenië. In de Arctic Race of Norway werd Conci zelfs derde in het eindklassement. Vauquelin is een man voor de toekomst. De nog maar 21-jarige coureur werd bijvoorbeeld zesde in de Arctic Race of Norway én kan goed tegen de klok rijden. Op het EK tijdrijden werd Vauquelin zevende. Opschrijven dus!

Vallen buiten de sterren: Angel Madrazo (Burgos-BH), Jonatan Lastra, Joel Nicolau (beiden Caja Rural-Seguros RGA), Tobias Bayer, Sjoerd Bax (beiden Alpecin-Deceuninck) en Mathijs Paasschens (Bingoal Pauwels Sauzen WB). Laatstgenoemde reed zich in de kijker in de Tour of Britain door mee in ontsnappingen te zitten. Daarnaast is Paasschens ook niet kansloos in een sprint van een uitgedund peloton. Tot slot benoemen we nog renners als Arthur Kluckers, die in eigen land zal koersen, en Tim Torn Teutenberg. De jonge coureurs van Leopard zien we niet als favorieten voor de eindzege, maar zijn wel interessant om in de gaten te houden.

Sprinters

Dat er echt gaat gesprint worden voor de zege in de Ronde van Luxemburg is geen zekerheid. Veel echte pure sprinters staan er dan ook niet aan de start. Mocht er een peloton of grote groep standhouden, kijken we naar sterke mannen als Davide Ballerini, Florian Sénéchal, Ethan Vernon (allen Quick-Step-Alpha Vinyl), Matteo Trentin (UAE Emirates), Dorian Godon (AG2R Citroën) en Hugo Hofstetter (Arkéa-Samsic).

Outsiders voor de zege in een sprint zijn Manuel Peñalver (Burgos-BH), Arne Marit (Sport Vlaanderen-Baloise), Karl Patrick Lauk (Bingoal Pauwels Sauzen WB), Aaron Gate (Bolton Equities Black Spoke), Martijn Budding (Riwal), Axel Laurence (B&B-Hotels KTM) en Orluis Aular (Caja Rural-Seguros RGA).

De definitieve startlijst is op het moment van publiceren nog niet bekend. Het kan zijn dat er later nog aanpassingen doorgevoerd worden.

Favorieten volgens WielerFlits:

Website organisatie

Deelnemerslijst (PCS)

Weer en TV

De renners zullen hun regenjasjes moeten meenemen naar Luxemburg. Elke dag wordt er door Weeronline regen verwacht. Dat in combinatie met de wind, die dagelijks met een kracht van 3 of 4 Beaufort gaat waaien, zou het wel eens een slijtageslag van kunnen maken. De temperaturen zijn iets gunstiger, die zijn schommelen tussen de 15 en 20 graden Celsius.

De Ronde van Luxemburg is live te volgen op televisie. In de Nederlandse en Belgische huiskamers zal Eurosport 1 voor de uitzendingen zorgen. Kort na het middaguur starten zij met hun uitzending, meestal om 14.00 uur. Eurosport Player en GCN komen op dat moment ook met een uitzending.