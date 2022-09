Madouas haalt uit in openingsrit Ronde van Luxemburg, Bax knap tweede

De eerste etappe in de Ronde van Luxemburg 2022 is gewonnen door Valentin Madouas. De Franse renner van Groupama-FDJ reed in de slotfase weg op de steilere flanken van de Kirchberg en soleerde vervolgens naar de zege. De tweede plaats was er voor een sterke Sjoerd Bax, Clément Berthet werd derde. Madouas is tevens de eerste leider in de meerdaagse ronde.

In de eerste etappe van de Ronde van Luxemburg konden de renners meteen aan de bak. De start van de rit lag in Luxemburg-Stad, waar na 163,8 kilometer tevens werd gefinisht. Er stonden onderweg vier gecategoriseerde beklimmingen op het menu met de Montée de Niklosbierg (4,5 km aan 5,9%), Côte de Bourschied (3,5 km aan 7,2%), Côte de Eschdorf (3 km aan 7%) en Côte de Stafelter (1,8 km aan 7,9%). Op enkele kilometers van de aankomst volgde met de 1,6 kilometer lange Kirchberg (aan 6,3%) bovendien nog een ongecategoriseerde helling waar nog iets kon gebeuren.

Kopgroep van zes

De kopgroep van de dag werd gevormd door zes renners. Niklas Eg (Uno-X), Gil Gelders (Bingoal Pauwels Sauces WB), Jesús Antonio Soto (Euskaltel-Euskadi), Tom Sexton (Bolton Equities Black Spoke Pro Cycling), Justin Wolf (Leopard Pro Cycling) en Kasper Viberg Søgaard (Riwal Cycling Team) sloegen de handen ineen en wisten een maximale voorsprong te vergaren van bijna vijf minuten. Van deze voorsprong bleef echter niet veel meer over, op het moment dat Trek-Segafredo en Groupama-FDJ zich met de achtervolging gingen bemoeien. Met nog goed zestig kilometer te gaan was het verschil nog maar een minuut.

In het peloton werd er vervolgens wat gas teruggenomen, aangezien het nog behoorlijk ver was tot de finish. De kopgroep was inmiddels gereduceerd tot vijf renners: Soto trapte op zijn adem, moest zijn medevluchters laten gaan en liet zich weer inlopen door het peloton. Eg, Gelders, Sexton, Wolf en Viberg Søgaard reden intussen nog altijd stevig door, maar leken toch echt een vogel voor de kat. Trek-Segafredo, Groupama-FDJ en Quick-Step-Alpha Vinyl, dat zich inmiddels ook liet gelden in de achtervolging, hadden de situatie met nog ruim dertig kilometer te gaan netjes onder controle.

Koplopers redden het niet

De vijf overgebleven vluchters waren echter niet van plan om zomaar de handdoek te gooien en bleven goed ronddraaien, maar werden op tien kilometer van de meet alsnog bij de lurven gegrepen. De amper 19-jarige Gelders, die eerder dit jaar nog een etappe wist te winnen in de Giro U23, werd als laatste koploper bijgehaald aan de voet van de bijna twee kilometer lange Côte de Stafelter. Op deze pittige helling aan goed 8% werd er stevig doorgetrokken door de mannen van Trek-Segafredo en UAE Emirates. Hierdoor gingen de mindere goden onherroepelijk overboord, al bleef een echte schifting uit.

De renners kregen met de Kirchberg echter nóg een verraderlijk helling voor de wielen geschoven. Het peloton reed aan een duizelingwekkende snelheid naar de voet van deze klim, waar de koers alsnog tot ontploffing kwam. Groupama-FDJ nam de kop en wist zo Kevin Geniets in stelling te brengen. De Luxemburger schudde vervolgens aan de boom en leek even weg te rijden, maar werd toch weer gegrepen. Dit was het sein voor een ploeggenoot van Geniets, Valentin Madouas, om ten aanval te trekken. Met een indrukwekkende machtsontplooiing wist hij zijn concurrenten uit het wiel te kletsen.

Favoriet Madouas maakt status waar, flinke opsteker voor Bax

De 26-jarige Madouas, die vorige week al beste was in de Franse eendagskoers Tour du Doubs, begon met een mooie voorsprong aan de laatste wat vlakkere kilometers en bleef uit de greep van de eerste achtervolgers. Een sterke Sjoerd Bax probeerde het nog in de achtervolging, maar kwam te laat om de sterke Madouas nog bij te halen. Voor de Nederlander is het wel een flinke opsteker na een moeilijke periode: de 26-jarige renner van Alpecin-Deceuninck kende dit seizoen namelijk de nodige pech.