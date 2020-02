Ivan Basso: “Jumbo-Visma en Team Sunweb zijn voor Kometa-Xstra de perfecte voorbeelden”

Eind januari werd in het Spaanse Oliva de Continental-ploeg Kometa-Xstra voorgesteld. De grote man achter de schermen is Fran Contador, maar het zijn de twee teammanagers die bij de meeste mensen de grootste aandacht genieten: Ivan Basso en Alberto Contador. WielerFlits besprak in een lang een-op-een-gesprek met de Italiaan de toekomstplannen van het team. “Alberto, Fran en ik willen samen met onze sponsors een nieuwe filosofie in de wielersport integreren”, openbaart de intussen 42-jarige Basso.

Met Xstra Digital Storage is dit jaar ook een Nederlandse naamgevende sponsor aan boord. Eigenaar is de Deen John Rasmussen, die Basso kent uit zijn tijd bij CSC. Ze ontmoetten elkaar in een restaurant in Oosterhout toen de Italiaan op uitnodiging van John van den Akker een criterium in Nederland reed. “Het was echt toeval. In het leven moet je soms geluk hebben. Denk hier maar eens over na: je gaat niet uit om de liefde van je leven aan de haak te slaan. Je gaat uit en vindt dan plots de liefde van je leven. Zo moet je deze ontmoeting ook zien. Je weet nooit hoe iets loopt. Schijnbaar moest het zo zijn in het leven.”

Na die ontmoeting – Basso was met andere mensen uiteten, net als Rasmussen – vond de volgende morgen in hetzelfde restaurant een eerste contact plaats. De bedoeling was om samen te ontbijten, maar pas na vier uur praten werd er besteld. “We hebben altijd een goede relatie gehad”, stelt Basso. “En we delen dezelfde visie. Daar valt of staat een samenwerking mee. Dit is ook niet een Spaans of Italiaans project. Het is internationaal. De perceptie van buitenaf moet dat ook zijn. Natuurlijk moet het team ergens een licentie vandaan halen en vanwege de foundation is Spaans daarin nu eenmaal het makkelijkst.”

Structuur

Het project van de drie beleidsbepalers vloeit voort uit de Fundación Alberto Contador. Die stichting zet zich in om mensen te stimuleren vaker de fiets als vervoersmiddel te gebruiken en om aandacht te vragen voor onderzoek naar herseninfarcten. Contador – die in het begin van zijn carrière getroffen werd door bloedproppen in zijn hersenen en daardoor tijdens een koers flauwviel – riep zijn foundation in 2010 in het leven. In Contadors geboortedorp Pinto bevindt zich nu een jeugdacademie. Van daaruit kunnen renners doorstromen naar de juniorenploeg van Kometa-Xstra. Daarna volgt een U23-team en de Continental-formatie.

In principe hebben Basso en de broers Contador een structuur neergelegd waarbij ze renners van A tot Z kunnen opleiden. Bekende coureurs die reeds voortkwamen uit het project zijn Enric Mas (nu Movistar), Fernando Barcelò (Cofidis), Stefano Oldani (Lotto Soudal), Juan Pedro López, Matteo Moschetti en Michel Ries (allen Trek-Segafredo). Ook de Belgen Jasper De Plus (Circus-Wanty Gobert) en Kenny Molly (Bingoal-Wallonie Bruxelles) reden er een jaartje, alsmede de Nederlanders Kevin Inkelaar (Bahrain McLaren) en Wesley Mol. Die laatste is nog steeds belofte en heeft de stap naar de profs nog niet gemaakt.

In dit interview ligt de focus op het Continental-team van Kometa-Xstra. Bij het vlaggenschip van het project is een belangrijke rol weggelegd voor Jesús Hernández. De voormalig meesterknecht en boezemvriend van Contador is samen met voormalig Italiaans kampioen tijdrijden Dario Andriotto de ploegleider. De Spanjaard coacht zijn jonge ploeg niet vanuit de auto, maar vanaf de fiets. Hernández traint (net zoals ex-prof Carlos Barredo dat bij de beloften doet) mét hen. Zo kan hij de renners beter aansturen en stijgt het groepsgevoel. Pesterijtjes of geouwehoer treden daardoor namelijk nauwelijks op.

De kantjes ervan af lopen, gaat dus ook niet. In een informele babbel met Basso, Contador en Hernández een dag na het interview, maakten ze duidelijk dat eenzelfde rol bij een ploeg met meer oudere renners niet mogelijk zou zijn. Daar zouden de coureurs de rol van Hernández namelijk niet accepteren. Maar in de structuur van Kometa-Xstra is Hernández juist het ideale verlengstuk voor Contador en Basso. “In sommige leeftijdscategorieën moet je helemaal nog niet bezig zijn met opleiden of ontwikkelen. De jeugdacademie, het junioren- en het beloftenteam zijn er vooral omdat we het leuk vinden en van de wielersport houden.”

Later dit voorjaar lanceren Basso en Contador ook hun eigen fietsmerk. Dat hebben ze de laatste anderhalf jaar ontwikkeld. Al hun ploegen gaan erop rijden. “De reden is simpel. Toen wij nog renner waren, dachten we aan alle details. Om het beste team ter wereld te bouwen, moet je alles in eigen hand hebben. Je wilt altijd op de allerbeste fiets van de wereld rijden. Met Trek hadden we een van de besten. Het is moeilijk om die te verbeteren. Maar de voornaamste reden is dat onze renners straks van kind tot prof op dezelfde fiets kunnen rijden en niet hoeven te wisselen van merk als het sponsorcontract afloopt.”

Ploeg voor 2020

Kometa-Xstra mikte voor dit jaar op een ProTeam-licentie, maar heeft die ambitie moeten verleggen naar 2021. “Het is geen gemiste kans, want we hebben een goed programma”, vindt Basso. “We zijn dan wel een Continental-team, maar we rijden opnieuw een behoorlijk aantal profkoersen. Denk aan de Challenge Mallorca, de Ronde van Valencia, Tour of Antalya, Vuelta a Murcia… Eigenlijk is het een kalender voor een Spaans ProTeam. Voor ons gaat dus niet heel veel veranderen als we volgend jaar de stap omhoog maken. Het enige dat wel anders is, is dat we nu niet in aanmerking komen voor een wildcard in de grootste koersen.”

Een grote ronde had Basso niet per se willen rijden. “Nee, dat is echt iets voor de toekomst. Het is ook zeker niet het eerste doel. Bovendien moet je enige historie, de juiste kwaliteit, goede renners in het team hebben en hard werken. Misschien kom je dan voor een wildcard in aanmerking. Je bent met een ProTeam-status alleen niet uitgesloten. Je hebt de kans om aan te schuiven aan tafel. Niet dat het móet, maar dat is wel de reden dat we graag de stap naar het ProTeam-circuit willen maken. Je komt zo in een opwaartse spiraal, omdat je meer geld genereert en dat kunt investeren in het managen van de ploeg.”

Eerlijk is eerlijk, Kometa-Xstra Continental heeft veel allure van een profteam. Het ontbeert de equipe aan niets: een grote en professionele ploegbus, de renners rijden in gesoigneerde kledij en ze hebben dus de nieuwste fiets onder hun bips. Basso onderstreept dat binnen het team alleen plek is voor gemotiveerde renners. “Wat wij belangrijk vinden is dat onze renners iedere dag keihard werken om te groeien en het maximale uit hun talent te laten halen. Die renners hebben het in zich om uit te groeien tot kampioenen. Niet ieder talent is een potentiële wereldtopper. Maar als iedereen ervoor knokt, halen we een hoog niveau.”

De Italiaan houdt er niet van om renners apart uit te lichten, maar na aandringen doet hij het toch. “Antonio Puppio heeft een grote motor. Vergelijk hem met Filippo Ganna. Hij heeft daarvoor nog een lange weg te gaan, maar zijn karakteristieken lijken op die van Ganna. Daarnaast hebben we een paar iets oudere Italianen in de ploeg, die willen we een kans bieden. De Spanjaarden in de ploeg geven ons garantie. Zij hebben allemaal de Fundación Alberto Contador doorlopen. Zij kennen de structuur en de filosofie van dit project. Ik noem Alejandro Ropero, een goede klimmer. Op dit moment kennen zij hun limieten nog niet.”

De ploeg herbergt vier Italianen en Spanjaarden, twee Hongaren, een Deen en een Portugees. “Ons grootste talent is zonder twijfel Alessandro Fancellu”, stipt Basso aan. Dan leunt hij iets achterover, tuurt in de lucht – met zijn ogen ietwat dicht geknepen. “Hij kan de Giro d’Italia U23 winnen dit jaar. Ik denk dat hij de nieuwe Vincenzo Nibali voor Italië is. Wel met enige terughoudendheid, want Alessandro is pas negentien. Maar hij is degene die de tifosi straks in extase kan brengen. Waarom ik dat weet? I smell. Er zijn zaken waar je een vinger op kunt leggen, maar sommige dingen zijn ongrijpbaar. Fancellu heeft iets speciaals.”

Op eigen benen

De laatste seizoenen was Kometa-Xstra gelieerd aan Trek-Segafredo, waar Contador in 2016 zijn loopbaan afsloot. Afgelopen winter besloot het Spaanse team om het stempel van opleidingsploeg van zich af te schudden en haar eigen koers te gaan varen. “Alberto en ik zijn allebei topsporter geweest”, voert Basso de beweegredenen aan. “We willen ergens aan werken, we willen ergens de beste in kunnen zijn. Dat zit in ons DNA. Daarom hadden we het gevoel dat we verder moesten. We belden met Luca Guercilena (teammanager van Trek-Segafredo, red.). We hebben ons idee aan hen voorgelegd. Hij stemde er gelijk mee in.”

“We hebben drie fantastische jaren met Trek-Segafredo beleefd”, gaat hij verder. “De laatste tijd hebben we ook nog een aantal keren met elkaar afgesproken, om gedachten met elkaar uit te wisselen. Met ons project slaan we dus een andere weg in, maar onze relatie met Luca is erg sterk. Als je normaal gesproken uit elkaar gaat, gaat ieders z’n weg. Hier is het compleet andersom. De vriendschap, het respect en de samenwerking tussen ons blijft overeind. De deur blijft voor ons openstaan. Dat maakt mij heel gelukkig. Maar nu willen we onze verantwoordelijkheid nemen en onze schouders zetten onder ons eigen plan.”

Afgelopen winter maakten Isaac Canton (Burgos-BH), Oldani (Lotto Soudal), Carlos Rodríguez (Team Ineos, rechtstreeks vanuit Kometa-Xstra U19), López en Ries (Trek-Segafredo) de overstap naar de profs. Fancellu kwam ook al tot een akkoord met Trek-Segafredo tot 2023. Wat Basso betreft, is dat verleden tijd. “We willen niet opnieuw onze kwalitatief beste zes renners kwijtraken. Dat is prachtig, maar ook best frustrerend. Het afgelopen jaar waren we bijna zeker van een ProContinental-licentie. Dat is geen geheim. We werkten nauw samen met de Hongaarse overheid (Vleesproductiebedrijf Kometa komt uit Hongarije, red.).”

“Nadat ze besloten om de start van de Giro d’Italia te faciliteren én vooral te financieren, veranderde de windrichting”, legt Basso uit. “In plaats van in onze rug, stond hij daarna pal tegen. We hebben besloten om geen risico te nemen, omdat we voor een ProContinental-team niet genoeg geld hadden. De komende vijf of zes maanden zijn daarom erg belangrijk. In mijn agenda staan vanaf nu tot en met april meer dan tien meetings gepland om dit project naar een volgend niveau te brengen. Kort gezegd: om meer geld in Kometa-Xstra te pompen. In 2021 willen we namelijk wél de stap naar de status van ProTeam maken.”

WorldTour als stip op de horizon

Op termijn kijkt de Spaanse ploeg naar de WorldTour. “We willen uitgroeien tot het beste team ter wereld. Maar daarin zijn we niet alleen. We moeten realistisch blijven. Om de beste wielerploeg te zijn, is alleen het idee niet goed genoeg. Je hebt ook de middelen nodig. In Nederland hebben jullie de perfecte voorbeelden. Ik heb erg veel respect voor Jumbo-Visma en Team Sunweb. De laatste jaren hebben zij geweldig werk geleverd. Echt fantastisch! Zij kijken niet naar hoe sterk Team Ineos of Deceuninck-Quick-Step is. Nee, ze werken hard en ze hebben de sponsoren weten te overtuigen om meer financiële ruggensteun te bieden.”

Ook de taak van Basso is de komende maanden dus om meer budget voor Kometa-Xstra te realiseren. “Maar zelfs daar draait het niet om. Het draait om de ideeën en de filosofie die deze teams hebben. Ze nemen goede mensen aan en zetten die op de juiste plek aan het werk. Ze zijn niet bang om te innoveren. Zij staan echt op de drempel om bepalend te zijn binnen de wielerwereld en in 2020 en de seizoenen erna heel veel wedstrijden te gaan winnen. Jumbo-Visma begon vier jaar geleden als klein team aan hun project en ieder jaar deden ze er een stap bij. En kijk eens aan: nu zijn ze een van de beste teams ter wereld.”

De Italiaanse teammanager heeft zijn eigen deadline voor het verhogen van het budget gesteld in mei. Tijdens die gesprekken gebruikt hij de Nederlandse en Duitse ploeg als voorbeeld. “Zij hebben laten zien dat als je het beste team ter wereld wilt zijn, dat het mogelijk is. Daar hoef je niet het grootste budget voor te hebben. Wel moet je de juiste mensen hebben, goede ideeën, de juiste visie en een heldere missie. En zeker niet onbelangrijk: je moet alleen de renners vastleggen die geloof hebben in dezelfde aanpak. Jumbo-Visma en Team Sunweb doen dat heel erg goed. Dat vind ik heel mooi om te zien.”

Toch steekt het grote plan van de broers Contador en Basso niet hetzelfde in elkaar. “Het echte succes van dit project is als het lukt om met al onze renners de stap naar ProTeam-niveau te maken. Dat kan met jongens uit de junioren- en U23-ploeg, maar ook met ex-renners die we terughalen van bij de profs. Dat is een van de doelen. Wat dat betreft moeten we leren van de voetbalwereld. Beginnen in de jeugdacademie en dan al onze teams doorlopen. Hoe gaaf zou het zijn als we een ‘eerste elftal’ met eigen jeugdrenners kunnen hebben? Dat is de filosofie die Alberto en ik graag willen integreren in de wielersport.”

Bekijk onderstaande reportage voor de sportieve doelstellingen van Kometa-Xstra