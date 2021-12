Luke Verburg rijdt weer naar winst in Spanje

Luke Verburg heeft de cross in Las Mestas gewonnen nadat hij gisteren ook al naar winst reed in Gijon. De 20-jarige Nederlander liet thuisrijder Kevin Suarez en Belg Yorben Lauryssen (zondag ook derde) achter zich. Bij de vrouwen ging de winst naar Aida Nunio.

De Nederlander van 2Moso Cycling Team reed solo naar de winst in de Trofeo Internacional Las Mestas, een cross van het C2-niveau. Kevin Suarez finishte 34 seconden later, Lauryssen volgde op 57 seconden. Grégory Caremme, een 22-jarige Belg, reed als zesde over de streep. Voor Verburg is het nog maar zijn tweede overwinning in een UCI-cross dit seizoen, nadat hij gisteren zijn eerste UCI-overwinning boekte in het modderige Gijon.

Bij de vrouwen reed Aida Nunio naar de eerste plaats. Gisteren werd ze tweede achter Olivia Onesti, nu waren de rollen omgedraaid. Joyce Vanderbeken greep naast een podiumplaats en eindigde als vierde, gisteren kon ze wel op het podium finishen. Verder reed ook Belgische Audrey De Keersmaeker naar een tiende plek.

