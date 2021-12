Luke Verburg grijpt overwinning in modderig Gijon

Luke Verburg heeft zondag een UCI-veldrit in Spanje weten te winnen. De Nederlander, die voor zijn eigen ploeg 2Moso Cycling Team rijdt, kwam in Gijon solo over de finish. Hij reed thuisrijder Kevin Suarez op 36 seconden, de Belg Yorben Lauryssen eindigde als derde op een minuut.

Voor de 20-jarige Verburg, komend seizoen uitkomend voor het continentale team ABLOC CT, is het zijn eerste overwinning in een UCI-cross dit seizoen. De XI Trofeo Villa de Gijon duurde voor hem maar liefst 1 uur en 8 minuten, mede vanwege de zware weersomstandigheden en de modder.

Aan het begin van dit seizoen werd Verburg al eens tweede in een Spaanse cross, maar daarna lukte hem dat niet meer. In de Wereldbekers van Zonhoven en Overijse, en op het EK op de VAM-berg (bij de beloften) speelde hij geen rol van betekenis.

De derde plaats in Gijon was dus voor de 19-jarige Yorben Lauryssen. Hij werd onlangs achtste in de Duinencross in Kortrijk bij de beloften, maar een podiumplaats zat er – tot deze zondag – nog niet in voor hem.

🏆 XI Trofeo Villa de Gijon ME (C2) 🇪🇸

1 🇳🇱 Luke Verburg @_lukeverburg

2 🇪🇸 Kevin Suarez Fernandez @_KevinSuarez

3 🇧🇪 Yorben Lauryssen

4 🇪🇸 Gonzalo Inguanzo @GonzaloInguanz0

5 🇪🇸 Mario Junquera @mariojunquera1

➡️ Results: https://t.co/yMmP2Smt1x https://t.co/Vzcz2yPGBL — Cyclocross24.com (@cyclocross24) December 5, 2021