Zeger Schaeken • dinsdag 26 december 2023 om 07:36

Luke Verburg, de trainingsmaat van Mathieu van der Poel: “Zelfs in het gamen is hij beter”

Interview Wie de sociale media van Mathieu van der Poel nadrukkelijk in de gaten houdt, heeft de laatste tijd vaak Luke Verburg zien passeren. De jonge Nederlander was een van de vaste trainingsmaten van Van der Poel in Spanje. “We houden contact door samen te gamen”, vertelt Verburg aan WielerFlits.

“Mathieu en ik kennen elkaar al best lang. We hebben elkaar voor het eerst gezien op de cross bij de Nederlandse ploeg. Ik was toen junior, hij elite. We konden het, ondanks ons leeftijdsverschil, goed vinden met elkaar en hadden een aantal raakvlakken. Zo hebben we dan ook contact gehouden doorheen de jaren.”

Dat contact houden deden Van der Poel en Verburg op geheel eigen wijze. “We spelen vaak samen op de PlayStation, vooral Fortnite. Wie de beste van ons is? Toch Mathieu, zelfs daarin is hij beter”, zegt Verburg met een brede glimlach. “Daar ga ik niet over liegen. In de wintermaanden spelen we wat vaker, dat is een leuke bezigheid als het buiten snel donker is. En deze winter zaten we allebei in Spanje, dus had ik hem een berichtje gestuurd.”

‘Er wordt wel lekker doorgereden’

“We hebben dan een aantal keer afgesproken om samen te gaan fietsen, zo hebben we samen veel kilometers afgewerkt. Dat is altijd hartstikke gezellig, dat staat echt wel voorop. We kunnen het gewoon goed met elkaar vinden. Maar natuurlijk wordt er wel lekker doorgereden, dat mag ook wel.”

Verburg, die volgend jaar van ABLOC CT naar Parkhotel Valkenburg trekt, rijdt in de kerstperiode een aantal crossen. “Ik rijd na Mol nog in Heusden-Zolder en Loenhout. Daarna hoop ik ook nog Hulst te rijden, maar dat is nog even wachten of ik een plaatsje in de selectie krijg. Vervolgens rijd ik Koksijde, Gullegem en Zonhoven, om dan te eindigen met het NK. Dat is mijn voorlopige programma. Na het NK richt ik me op het wegseizoen.”

Crossen voor het plezier

“Ik had liever wat meer crossen gereden dit seizoen, maar door ziekte is dat niet gelukt. Ik ben dan maar naar Spanje getrokken om mijn niveau weer omhoog te krijgen. Daar heb ik nog een aantal veldritten gereden. Dat ging wel oké, maar ik kijk vooral uit naar de Belgische en Nederlandse wedstrijden. Ik doe dit in eerste plaats voor mijn plezier. Daarom blijf ik het doen.”