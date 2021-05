Lukas Pöstlberger verrast peloton met dubbelslag in tweede rit Dauphiné

Vroege vluchter Lukas Pöstlberger heeft de tweede etappe van het Critérium du Dauphiné gewonnen. De Oostenrijker van BORA-hansgrohe was na bijna 173 kilometer tussen Brioude en Saugues de beste aanvaller in een etappe door het middengebergte. Sonny Colbrelli sprintte naar de tweede plaats, Alejandro Valverde werd derde. Brent Van Moer kon in de lastige finale het peloton niet volgen en moest zijn leiderstrui afstaan aan Pöstlberger.

De etappe werd gekleurd door en kopgroep van vijf renners. Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe), Anthony Delaplace (Arkéa-Samsic), Matthew Holmes (Lotto Soudal), Shane Archbold (Deceuninck-Quick-Step) en Robert Power (Qhubeka ASSOS) vonden elkaar van voren. Hun voorsprong op het peloton, aangevoerd door INEOS Grenadiers, schommelde lange tijd rond de vier minuten.

Bergpunten voor Holmes

Ook Bahrain Victorious stak een handje bij in de achtervolging op de kopgroep, waar Power zestig kilometer voor de meet uit moest lossen op een van de stevige heuveltjes. Niet veel later werd de opgave gemeld van Power. Van de overgebleven vier vluchters had Holmes het gemunt op de bergpunten. De Australiër won drie sprints voor de bergtrui en nam zo de trui over van zijn ploeggenoot Brent Van Moer.

Ruim dertig kilometer voor de finish reden Pöstlberger en Archbold in een afdaling weg van Holmes en Delaplace. Dat deden zij op kousenvoeten, maar het verschil was binnen no time meer dan een halve minuut. De twee koplopers liepen daar ook verder uit op het peloton: het verschil groeide richting de drie minuten. Toen de weg weer omhoog liep, moest Archbold afhaken bij Pöstlberger.

Soloaanval Pöstlberger

De Oostenrijker van BORA-hansgrohe begon daardoor met een voorsprong van 2.45 minuut op het peloton aan de laatste vijftien kilometer. In die finale stonden de Côte de la Forêt de Pourcheresse (6,9 km aan 6,4%) en de Côte de Masset (1,5 km aan 5,1%) nog op het programma. Op die eerste klim was het de 18-jarige Marco Brenner die de aanval opende in het peloton, maar de Team DSM-renner werd opgeslokt door de INEOS-trein. Dat tempo ging te hard voor gele trui Van Moer en niet veel later ook voor Chris Froome.

Een volgende DSM-demarrage volgde van Felix Gall, maar ook daar schrok INEOS Grenadiers niet van. Het stevig uitgedunde peloton volgde op de top van de Côte de la Forêt op ongeveer 50 seconden van Pöstlberger, die het zeker niet cadeau kreeg. Ben O’Connor (AG2R Citroën) ging vlak onder de top nog in de tegenaanval op jacht naar de eenzame koploper.

Peloton komt te laat

Op de Côte de Masset, vijf kilometer voor de finish, werden de favorieten uit hun kot gelokt. Het tempo ging flink de hoogte in, waardoor het pelotonnetje O’Connor terughaalde en tot op 20 seconden van Pöstlberger kwam. De laatste twee kilometer liepen echter in licht dalende lijn, wat in het voordeel was van de Oostenrijkse aanvaller.

Bahrain Victorous en Movistar deden alles om nog een sprint mogelijk te maken voor Sonny Colbrelli en Alejandro Valverde, maar het peloton kwam te laat. Voor de tweede dag op rij moest Colbrelli genoegen nemen met de tweede plaats achter een vooruitgebleven aanvaller. De Italiaan bleef Alejandro Valverde voor. Kasper Asgreen eindigde als vierde in dat sprintje.

Door zijn ritzege, zijn elf seconden voorsprong en de onderweg gesprokkelde bonificaties is Pöstlberger nu ook de nieuwe leider in de Dauphiné. Hij heeft een voorsprong van twaalf seconden op Colbrelli. Valverde is derde op 20 seconden achterstand van de Oostenrijkse geletruidrager.