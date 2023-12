vrijdag 22 december 2023 om 14:52

Winst op lastige ondergrond voor Lucinda Brand: “Ik fiets eigenlijk niet graag op het zand”

Video Voor aanvang van de cross werd ze al bestempeld als dé favoriet voor de zege vandaag in Mol en deze rol maakte zij helemaal waar. Lucinda Brand wist al vroeg in de koers op kop te komen en gaf deze plek niet meer af. Na afloop was ze in haar nopjes met haar overwinning op een voor haar onprettige ondergrond. “De ene keer gaat het beter dan de andere. Vandaag ging het dus wel lekker”, vertelt de winnares over het zand van Mol.

“Het was zwaar, maar het voelde goed.” Het is de eerste reactie van de winnares bij de vrouwen in Mol. Lucinda Brand domineerde de koers en trok er al vroeg vandoor met haar ploeggenote Van Anrooij. “Ik voelde het moment om te gaan. Ik dacht dat ik het beter gewoon kon proberen.”

De winst in Mol is voor Lucinda Brand mooi meegenomen. Het vele zand in de Zilvermeercross ligt de renster van Baloise Trek Lions vaak niet goed. “De ene keer gaat het beter dan de andere keer. Vroeger was het dramaisch, maar vandaag ging het dus wel lekker. Deze week heb ik met Sven Nys er nog op getraind om hier goed te zijn.”

Tot aan de derde ronde kon ploeggenote Shirin van Anrooij nog goed volgen. Voelde zich Brand toen al beter in de koers? “Eigenlijk niet. Shiri is goed in het zand. Bij het ingaan van het zand in de derde ronde kwam ik onderlangs en toen ik beneden opdraaide was ze weg. Ik probeerde het gewoon. Ze had blijkbaar een rotronde, dus dan verlies je veel kracht.”

Van Anrooij mist de goede lijnen

Aan de meet wist Shirin van Anrooij er nog wel een één-tweetje uit te slepen voor de ploeg van Baloise Trek Lions. Over haar derde ronde is de Nederlandse ook kort maar krachtig. “Brand was de sterkste vandaag. We waren close in het begin, maar ik had een slechte ronde en miste alle goede lijnen. Daarna zag ik haar simpelweg niet meer terug.”