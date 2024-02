zaterdag 10 februari 2024 om 14:39

Lucinda Brand ‘stoempt’ naar zege in Middelkerke: “De power zit er nog goed in”

Er stond zaterdag geen maat op Lucinda Brand in de Superprestige Middelkerke. De Nederlands kampioene reed bijna de hele wedstrijd solo en kwam met een grote voorsprong over de streep. “Het is heel mooi om nog een overwinning mee te pakken dit seizoen”, zei ze in het flashinterview na afloop.

“Het was heel zwaar”, begon Brand het verhaal van haar cross. “Het was alleen een heel traag stoemptempo, er was nergens echt een versnelling. Dat kwam natuurlijk ook wel omdat ik de hele cross in mijn eentje reed, op één steady tempo. Daar was ik ook wel heel blij mee, want veel meer zat er ook niet in.”

Brand maakte het verschil al in de eerste ronde. Na een val van Alvarado, reed ze alleen weg en de rest zou haar niet meer terugzien. “Ik zag haar die slipper maken, dus ik twijfelde toen natuurlijk niet om gewoon mijn eigen tempo te blijven doen. Het is fijn als je dan de ruimte hebt en niet in iemand zijn wiel zit op dit rondje.”

Het vat is duidelijk nog niet leeg bij Brand aan het einde van het seizoen. “De power zit er nog goed in. Deze staat in ieder geval mooi op de erelijst en wie weet wat er nog komt”, keek ze vooruit naar de laatste weken van de veldritwinter.