zaterdag 10 februari 2024 om 14:26

Lucinda Brand heerst van start tot finish in Middelkerke, Alvarado eindwinnares Superprestige

Lucinda Brand heeft de laatste manche van de Superprestige gewonnen. De Nederlands kampioene reed in Middelkerke al in de eerste ronde weg bij de concurrentie en soleerde vervolgens soeverein naar de zege. De tweede plaats was voor Laura Verdonschot. Ceylin del Carmen Alvarado, die als derde eindigde, verzekerde zich van de eindzege in de Superprestige.

Het WK veldrijden is achter de rug, maar dat betekent niet dat het crossseizoen voorbij is. In Middelkerke stond zaterdag de slotmanche van de Superprestige op het programma. In theorie kon Annemarie Worst de eindzege nog pakken ten koste van Ceylin del Carmen Alvarado, maar dan moest ze wel een achterstand van zeven punten overbruggen. Een schier onmogelijke taak. Bij afwezigheid van Fem van Empel was Lucinda Brand de favoriet voor de dagzege.

Lucinda Brand ongenaakbaar

Brand liet er geen gras over groeien. De beste start was nog voor Alvarado, maar nadat de klassementsleidster ten val kwam, nam de Nederlands kampioene direct over. Ze sloeg meteen een flink gat. Alvarado schoof na haar schuiver wel weer op naar de tweede plaats. Haar directe concurrente voor de eindzege, Worst, volgde aanvankelijk haar spoor. Maar aan het begin van de tweede ronde moest de renster van Cyclocross Reds de rol lossen.

In de derde van vijf rondes kreeg Alvarado echter weer gezelschap, maar niet van Worst. Het was Laura Verdonschot die de sprong maakte. Meer nog, ze ging op en over Alvarado. Dat was wel op grote achterstand van Brand, die met bijna een minuut voorsprong zou beginnen aan de slotronde. In die slotronde kon ze het dus relatief rustig aandoen om vervolgens haar zege uitgebreid te vieren.

Verdonschot en Alvarado mee op het podium

De tweede plaats ging naar Verdonschot, die in de laatste rondes verder en verder was uitgelopen Alvarado. Laatstgenoemde moest in Middelkerke genoegen nemen met een derde plaats, maar voor haar telde zaterdag maar één ding: de eindzege in de Superprestige. En die hengelde ze dankzij haar podiumplaats binnen. Ze breidde haar voorsprong op Worst in de slotmanche nog wat verder uit en won zo met ruime voorsprong het regelmatigheidsklassement.

Superprestige Middelkerke

Uitslag vrouwen

1. Lucinda Brand

2. Laura Verdonschot

3. Ceylin del Carmen Alvarado

4. Marion Norbert Riberolle

5. Annemarie Worst

6. Leonie Bentveld

7. Aniek van Alphen

8. Alicia Franck

9. Sanne Cant

10. Julie Brouwers