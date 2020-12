Lucinda Brand: “Ik had vandaag een net iets mindere dag”

Lucinda Brand was de laatste weken onklopbaar in het veld, maar vandaag kwam ze eens niet als eerste over de streep. In Herentals bleek wereldkampioene Ceylin del Carmen Alvarado nog een tikkeltje beter. “Ik had vandaag een net iets mindere dag”, aldus Brand, die nu wel riant leider is in het klassement van de X2O Trofee.

“Het was een hele zware cross”, zo laat de kopvrouw van Telenet-Baloise weten na de finish. “Ik had vandaag een net iets mindere dag en dan maak je ook net iets meer foutjes. Je maakt op dit parcours sowieso sneller een foutje, maar dat hoort erbij.” Brand deed er onderweg wel alles aan om Alvarado van de zege te houden.

Cruciale fout

De leidster in de X2O Trofee leek in de finale nog naar het achterwiel van Alvarado te rijden, maar maakte een cruciale fout in een van de technische afdalingen en sloeg over de kop. “Ik leek nog wat terug te komen en dan wil je ook wat sneller rijden. Ik zat alleen niet helemaal goed vast en sloeg dus over de kop.”

“Ik moest daarna nog van fiets wisselen. Ik wilde in het vervolg wel gewoon druk blijven zetten. Vooraan kan namelijk ook zoiets gebeuren.” Alvarado bleef in de slotronde echter foutloos en had alle tijd om de overwinning te vieren. Brand over de regerend wereldkampioene: “Ceylin was ook goed in Antwerpen, maar had toen gewoon pech.”

Volgende afspraak

“Het parcours in Herentals is op maat van Ceylin. Een parcours als Namen is niet echt haar ding, als je kijkt naar de zwaartegraad. Vandaag kregen we een totaal anders parcours voorgeschoteld”, aldus Brand, die op tweede kerstdag weer zal deelnemen aan de Superprestigeveldrit van Heusden-Zolder. “Het zal weer een spannende en mooie cross worden.”