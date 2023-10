dinsdag 3 oktober 2023 om 16:17

Luca Mozzato wint vermakelijke editie van Binche-Chimay-Binche

De 36ste editie van Binche-Chimay-Binche is gewonnen door Luca Mozzato. De Italiaan was na een chaotische maar ook enerverende finale de beste in een machtssprint op de kasseien van de Rue de la Pépinière. Edward Theuns werd tweede, Søren Kragh Andersen derde.

Er werd dinsdag niet alleen gekoerst in Italië (Tre Valli Varesine) en Duitsland (Sparkassen Münsterland Giro), maar ook op Belgische bodem. In en rond Binche stond vandaag de 36ste editie van Binche-Chimay-Binche, ook wel bekend als de Mémorial Frank Vandenbroucke, op het programma. In deze lastige 1.1-wedstrijd – met onderweg de nodige hoogtemeters – werd er gezocht naar een opvolger van de Fransman Christophe Laporte, die vandaag overigens de voorkeur gaf aan de Sparkassen Münsterland Giro.

Kopgroep met De Bondt en afscheidnemende Van der Lijke

Met Fabio Jakobsen, Kasper Asgreen, Søren Kragh Andersen, Greg Van Avermaet, Axel Zingle, Quinn Simmons, Matteo Trentin, Mike Teunissen en topfavoriet Arnaud De Lie stonden er de nodige grote namen aan de start. Deze renners maakten in de eerste koersuren echter geen deel uit van de vroege vlucht, in tegenstelling tot Unai Cuadrado (Euskaltel-Euskadi), Dries De Bondt (Alpecin-Deceuninck), Ryan Gibbons (UAE Emirates) en Nick van der Lijke (Leopard TOGT Pro Cycling), die bezig was aan zijn laatste koerskilometers.

De Nederlander, Belg, Spanjaard en Zuid-Afrikaan sloegen al vroeg de handen ineen en vormden dan ook de vroege vlucht. De voorsprong van deze vier renners bedroeg op een bepaald moment goed drie minuten, maar leken wel een vogel voor de spreekwoordelijke kat. Intussen werd het peloton toch aardig uitgedund op de smalle, verraderlijke en bij momenten ook zeer open wegen in en rond Binche. En er gebeurde meer, want meerdere renners probeerden weg te springen uit de groep, in de hoop te oversteek te maken naar de kopgroep.

Kopgroep dunt uit, De Bondt en Gibbons vinden elkaar

Zo zagen we een aanvalspoging van Enzo Paleni, maar de Fransman van Groupama-FDJ kreeg niemand mee en was dan ook bezig aan vrij kansloze missie. Terug naar onze vier koplopers, of beter gezegd: twee koplopers. De Bondt en Gibbons draaiden de gashendel open op de kasseienklim op weg naar de finishstreep en dit bleek de sportieve doodsteek voor Cuadrado en Van der Lijke. Deze twee renners moesten passen en werden niet veel later bijgehaald door eerste achtervolger Paleni.

De Bondt en Gibbons hadden echter nog wel wat jus in de benen en begonnen aan een koppeltijdrit, in de hoop het zo nog wat langer uit te houden in de spits van de wedstrijd. De twee overgebleven koplopers begonnen met een voorsprong van één minuut aan de laatste dertig kilometer, maar het gevaar kwam vanuit de achtergrond. Paleni viel na een veelbelovende aanval weer terug, maar dit was het sein voor toppers als Matteo Trentin, Yves Lampaert en Søren Kragh Andersen om zich nog nadrukkelijker met de wedstrijd te bemoeien.

Page en Pedersen met een ultieme poging

Het bleek echter bijzonder moeilijk om de koers in een beslissende plooi te leggen, en dus bleef het spannend tot het einde. Met nog vijftien kilometer te gaan zagen we een volgende aanval van Casper Pedersen, de Deen van Soudal Quick-Step, en de voor Intermarché-Circus-Wanty uitkomende Hugo Page. Dit tweetal wist een maximale voorsprong te vergaren van goed vijftien seconden, maar in het peloton namen de mannen van Lotto Dstny de koers resoluut in handen. De Belgische formatie wilde maar wat graag sprinten, met topfavoriet De Lie.

Niet iedereen was echter gelukkig met een dergelijk koersscenario: zo probeerde good old Edvald Boasson Hagen met een ultieme jump nog naar de twee koplopers te springen, maar het bleek niet meer dan een losse flodder. En ook aan de duo-inspanning van Page en Pedersen kwam, met nog vijf kilometer te gaan, een eind. We leken ons te mogen opmaken voor een sprint, al was het nog even alle hens aan dek in de open vlakte op weg naar de hellende aankomst in Binche. Lidl-Trek nam hier de kop en Daan Hoole trok het peloton op een lint.

Mozzato doet alles goed in een chaotische finale

Het tempo lag in de laatste kilometers onverminderd hoog en hierdoor nam ook de nervositeit toe, wat resulteerde in een valpartij op goed twee kilometer van de finish. De Lie zat achter de breuk, begon zo met een kleine achterstand aan de finish en kwam uiteindelijk niet in het stuk voor. Voor de zege was het vooral kijken naar Kragh Andersen en Edward Theuns. De Deen begon al erg vroeg aan zijn eindsprint, maar leek toch lange tijd stand te houden, al zat Theuns wel op vinkentouw.

In de laatste hellende meters viel Kragh Andersen toch stil en kwam Theuns er nog over, maar de Belg werd in extremis ook nog geremonteerd door… Luca Mozzato. De sterke Italiaanse sprinter van Arkéa-Samsic beschikte – in tegenstelling tot Theuns en Kragh Andersen – wel over de perfecte timing, kwam uit de slipstream van Theuns en boekte zo zijn tweede zege van het seizoen en uit zijn profcarrière. Een balende Theuns werd tweede, Kragh Andersen moest genoegen nemen met de derde plaats.

Van Avermaet neemt afscheid van Belgische wielerpubliek

Binche-Chimay-Binche 2023 stond ook in het teken van het afscheid van Greg Van Avermaet. De 38-jarige renner van AG2R Citroën reed vandaag zijn laatste koers op Belgische bodem, maar kon in de finale geen hoofdrol vertolken. De Olympisch kampioen van Rio de Janeiro kwam uiteindelijk als 28ste over de streep. Van Avermaet komt komende zondag voor de allerlaatste keer in actie in Parijs-Tours.