Tour 2020: Alexander Kristoff verovert eerste geel na chaotische etappe, Cees Bol derde zaterdag 29 augustus 2020 om 18:08

Alexander Kristoff heeft de openingsetappe van de Tour de France 2020 gewonnen. De renner van UAE-Emirates won na een 156 kilometer lange etappe met start en aankomst in Nice de massasprint, waardoor hij morgen in het geel mag vertrekken. Wereldkampioen Mads Pedersen moest genoegen nemen met een tweede plaats, voor Cees Bol.

Drie vluchters

Twee maanden later dan gepland klonk in Nice om 2 uur ’s middags eindelijk het startschot van een nieuwe Tour de France. Het duurde niet lang voordat de eerste vlucht van de dag zou ontstaan. Op initiatief van de Fransman Fabien Grellier (Total Direct Energie) ontstond er een kopgroep van drie man.

Grellier werd vergezeld door zijn landgenoot Cyril Gautier (B&B Hotels-Vital Concept) en de Zwitser Michael Schär (CCC). De drie kregen een vrijgeleide van het peloton en reden al snel een voorsprong van meer dan twee minuten bij elkaar.

Valpartijen ontsieren koers

Mede door de regen ontstond er vervolgens een door valpartijen ontsierde koers. Bij een eerste passage door Nice gingen op de Promenade des Anglais onder meer Sam Bennett, Marc Soler en Domenico Pozzovivo tegen de grond. Ook Miguel Ángel López moest door zijn ploeggenoten van Astana teruggebracht worden richting het peloton.

Na iets meer dan vijftig kilometer waren de eerste bergpunten te verdienen. Grellier won het sprintje boven op de Côte de Rimiez, een klim van derde categorie. Het peloton liet de drie niet te ver wegrijden, waarna de voorsprong lang rond de anderhalve minuut bleef.

Sivakov pechvogel

Bij een nieuwe valpartij was Pavel Sivakov een van de renners die op de door regen glad geworden wegen tegen de vlakte ging. De Rus blesseerde zich en had de nodige moeite om terug te komen. Met Julian Alaphilippe zou ook de smaakmaker van de jongste editie even later tegen de vlakte gaan, maar de schade bij de Fransman was beperkt. Ook Tom Dumoulin zag zich onderweg genoodzaakt te achtervolgen, maar wist even later weer de aansluiting te maken.

Nadat Sivakov voor een tweede keer ten val kwam, was er bij een nieuwe passage door Nice een nieuwe grote valpartij. Richie Porte, Mikel Nieve en Andrey Amador behoorden tot de renners die voet aan de grond moesten zetten. Bij een nieuwe val gingen onder meer Caleb Ewan en Jumbo-Visma-renners Robert Gesink en Sepp Kuss tegen de grond. Ook Giacomo Nizzolo ging tegen de vlakte, waardoor een tweede favoriet voor de dagzege in de achtervolging moest.

Peloton neutraliseert koers

Tijdens de tweede beklimming van de Côte de Rimiez werd Grellier gelost en gingen Gautier en Schär met een halve minuut voorsprong op het peloton twee verder. In de strijd om de bergpunten ging Schär de sprint van ver aan, waarna hij de volle buit pakte. Het zou de laatste stuiptrekking van de vroege vluchters blijken. Op 54 kilometer van het einde volgde een hergroepering. Schär zou later beloond worden met de prijs voor de strijdlust.

Het was voor de renners de gelegenheid om het tempo aan kop van het peloton te laten zakken. Routinier Tony Martin maande het peloton tot kalmte, waarna de renners zij aan zij de wedstrijd vervolgden. Het betekende echter niet dat het gedaan was met de valpartijen. In de gevaarlijke afdaling van de Turini nam Astana weer het initiatief. Dat werd direct afgestraft. Miguel Ángel López slipte en knalde tegen een paaltje, maar kon gelukkig zijn weg vervolgen.

Even later werden de renners van de Kazachstaande ploeg door hun collega’s verbaal tot de orde geroepen, onder meer door Primoz Roglic. Ondanks het kalme koersverloop bleven renners vallen. George Bennett van Jumbo-Visma werd gedwongen voet aan de grond te zetten. De Nieuw-Zeelander raakte de aansluiting met het peloton kwijt en moest in de achtervolging.

In de finale werd er uiteindelijk toch nog gekoerst. Benoît Cosnefroy (AG2R La Mondiale) ging solo in de aanval, maar dat zou van korte duur zijn. Met nog dertien kilometer te gaan werd hij bijgehaald door het peloton. De klassementsploegen formeerden de treintjes op hun kopmannen in veiligheid te brengen. Nadat op drie kilometer van het einde de tijden werden vastgesteld, namen de sprintersploegen het over.

Nieuwe val, Kristoff sterkste sprinter

Een grote valpartij zorgde er vervolgens voor dat het peloton halveerde. Onder meer de Franse Tourhoop Thibaut Pinot lag bij de slachtoffers. In de strijd om de dagzege werd Bennett gebracht door ploeggenoot Morkov, maar was het de sterke Noor Kristoff die de Deen Pedersen achter zich liet. Tourdebutant Bol werd knap derde.

Kristoff mocht na de vierde zege in een Touretappe tijdens zijn carrière het geel om zijn schouders laten glijden. Na Thor Hushovd is hij de tweede Noor ooit die het geel mag dragen. Ook het groen gaat naar Kristoff. Grenier vertrekt morgen in de bergtrui.

Morgen gaat de Tour verder met een nieuwe rit in de omgeving van Nice. Er moet flink geklommen worden, want er staan twee cols van eerste categorie op het menu.