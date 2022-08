Lotto Soudal verbreekt samenwerking met William Junior Lecerf per direct

Gisteren berichtten we al over de onenigheid tussen Lotto Soudal en William Junior Lecerf. Het vertrek van laatstgenoemde kwam zwaar en onrespectvol aan bij het team van John Lelangue. Zonet liet de ploeg ons weten dat de samenwerking intussen met onmiddellijke ingang is stopgezet.

“William Junior Lecerf maakt geen onderdeel meer uit van Lotto Soudal”, meldt het team bij monde van Kurt Van De Wouwer. “Dat betreuren wij, omdat we samen met hem, sinds hij dit seizoen bij onze ploeg kwam, enorm veel tijd en energie geïnvesteerd hebben in een goede samenwerking.”

“Onze opleidingsploeg is de levensader van onze ploeg. We zijn heel trots op talenten als Tim Wellens, Florian Vermeersch of Arnaud De Lie die na een passage bij onze beloftenploeg uitgroeien tot internationale toprenners. Hard werken, een professionele attitude en respect zijn de basiswaarden die iedere belofterenner bij ons meekrijgt,” gaat Van De Wouwer voort.

Van De Wouwer: “Nooit meegemaakt”

“Direct na de Giro U23 hebben we William Junior, zijn ouders en zijn manager gezegd dat we met een voorstel zouden komen om zijn carrière verder uit te bouwen binnen onze ploeg. Zo doen we dat met alle talentvolle renners die we graag langer aan ons binden. De vraag om daarover samen te zitten bleef lange tijd onbeantwoord. Achteraf is gebleken dat hij in die periode wel in gesprek is gegaan met andere ploegen en zonder zelfs maar ons voorstel af te wachten, akkoord te gaan met een ander team.”

“In de 14 jaar dat ik deze beloftenploeg run, heb ik zo’n gebrek aan respect nog nooit meegemaakt. Na alles wat we voor hem gedaan hadden en alles wat we nog bereid waren te doen, voelde dat als een ijskoude douche. We konden dan ook niet anders dan de samenwerking per direct stopzetten.”

Reactie vader Lecerf

De samenwerking zou zondag al stopgezet zijn, maar bij de familie Lecerf zijn ze daar tot op dit moment nog niet van op de hoogte. “William Junior heeft zondag nog een wedstrijd met Lotto Soudal gereden en na de koers werd hiervan in elk geval niets gemeld. Alleen dat hij zijn fietsen niet mocht meenemen naar de Toekomstronde, aangezien ze niet meer in hem wilden investeren”, aldus vader Wiliam.