Lotto Soudal stuurt talent William Junior Lecerf naar Toekomstronde met… reservefiets

Interview

Het 19-jarige talent William Junior Lecerf verlaat eind dit seizoen de opleidingsploeg van Lotto Soudal en kiest voor het nieuwe Development Team van Patrick Lefevere. En dat wordt de belofte niet in dank afgenomen. Lotto Soudal laat Lecerf naar de Tour de l’Avenir vertrekken met een reservefiets. Lefevere schoot te hulp.

“Tot en met de Baby Giro was de verstandhouding opperbest”, vertelt vader Lecerf aan WielerFlits. William Junior werd er vierde in het algemeen klassement, inclusief twee ereplaatsen in bergritten. “Daardoor kwam er veel interesse van andere teams, maar samen met onze manager hadden we beslist nog een jaartje bij de U23 te blijven en daarna prof te worden.”

“We kregen een aantal voorstellen van topteams, maar in eerste instantie kwam er geen nieuws vanuit Lotto Soudal zelf. Pas vier weken later kregen we een – mooi – voorstel, maar intussen hadden we al om de tafel gezeten met Patrick Lefevere. En die had ons met een mooi voorstel gecharmeerd.”

“Te eerlijk”

“Vervolgens zijn we blijkbaar te eerlijk geweest”, zegt vader Lecerf. “We hebben Kurt Van De Wouwer ingelicht over de toekomst van mijn zoon en dat viel in slechte aarde. Alle contact werd verbroken, ook wat het materiaal betreft. Zondag kreeg William Junior te horen dat hij zijn fietsen niet mocht meenemen met de nationale ploeg naar de Toekomstronde.”

“Lotto Soudal investeert niet in jongens die de ploeg verlaten, reageerde Kurt Van De Wouwer. Hij kon met een reservefiets naar de Toekomstronde afreizen. We hebben uiteraard zo snel mogelijk Serge Pauwels van Belgian Cycling ingelicht, want met reservemateriaal kan je geen topkoers betwisten. Belgian wilde ons te hulp schieten, maar uiteindelijk is Patrick Lefevere de reddende engel. Hij heeft maandag nog een wedstrijdfiets laten klaarmaken. Jammer dat het zo ver moest komen.”

“Gebrek aan respect”

WielerFlits informeerde bij Lotto Soudal-ploegleider Kurt Van De Wouwer, die het verhaal bevestigt. “Een reservefiets is ook een fiets”, aldus Van De Wouwer. “Nee, serieus. Lotto Soudal heeft William Junior altijd in de watten gelegd. Toen er na zijn sterke prestatie in de Baby Giro veel interesse kwam, heeft hij niet willen wachten op een voorstel van ons. Dat vinden wij bij Lotto Soudal een gebrek aan respect. Vandaar dat we inderdaad de keuze gemaakt hebben niet verder in hem te investeren.”

Almost time for @tourdelavenir with @belgiancycling 🇧🇪 even if the conditions are not ideal with only one training bike from the team🤓 We will make the best of it😃And never give up!💪 pic.twitter.com/5vfCHAIQqN — William Junior Lecerf (@LecerfJunior) August 16, 2022