Lotto Soudal trekt in drie aparte bubbels op stage naar Spanje

Lotto Soudal trekt in januari naar Spanje voor een trainingsstage, maar zal dit in coronatijd wel doen in drie aparte bubbels. Dat laat teammanager John Lelangue weten aan Het Laatste Nieuws.

“We zullen zeker niet prioritair op de vaccinatielijst staan”, grapt Lelangue. En dus kiest hij ervoor om in bubbels af te reizen naar Spanje. “We splitsen ons dus op in drie groepjes, in plaats van dat we alle renners, ploegleiders en personeelsleden verzamelen op Mallorca. Dat zijn zo’n zeventig mensen in totaal.”

“De drie groepjes zullen binnen een straal van dertig kilometer van elkaar in Javea, Oliva en Denia met een eigen entourage, auto’s, teambus en materiaalwagen een apart hotel betrekken”, legt Lelangue uit. Van de Belgische teams gaan normaal alleen Deceuninck-Quick-Step (Calp) en Alpecin-Fenix (Benicasim) in december op trainingskamp.

Maxime Monfort, de nieuwe performance manager van Lotto Soudal, legt uit waarom zijn ploeg pas in januari een trainingskamp zal beleggen. “Het seizoen heeft tot in november geduurd. Een eerste stage in december lijkt ons dan niet noodzakelijk. Zeker ook omdat het klimaat in België tot midden december vrij gunstig blijft om buiten te trainen”, zo citeert Het Nieuwsblad.