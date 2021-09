Lotto Soudal presenteert jonge Australiër Jarrad Drizners

Jarrad Drizners komt de komende twee jaar uit voor Lotto Soudal. Het gerucht hing al even in de lucht, maar is nu ook bevestigd door de Belgische WorldTour-formatie. De 22-jarige Australiër tekent als neoprof een tweejarig contract, dat hem tot eind 2023 bindt aan de ploeg.

Drizners komt over van Hagens Berman Axeon, de talentenploeg van Axel Merckx, en heeft een verleden als baanwielrenner. Hij staat te boek als een rappe man, die in staat is om zwaardere koersen te overleven. Vorig jaar werd hij Australisch beloftenkampioen en 22ste in de Tour Down Under. Dit seizoen eindigde Drizners als vierde in de Flanders Tomorrow Tour en reed hij een sterke U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik. Op het WK voor beloften kwam hij als 23ste over de streep.

Lotto Soudal wist zich eerder al te versterken met de talentvolle belofte Arnaud De Lie, Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann. Selig en Schwarzmann zijn vooral gehaald om de sprinttrein van Caleb Ewan te versterken. Ook oud-wielrenner Allan Davis wordt gelinkt aan Lotto Soudal. Hij staat op het punt om ploegleider te worden.

Welcome to Lotto Soudal, @jarradrizners! 🙌 We're thrilled to announce that the 22-year-old talented Australian Jarrad Drizners has signed a two-year agreement with the team! 😃 pic.twitter.com/qY1ECnet3V — Lotto Soudal (@Lotto_Soudal) September 29, 2021