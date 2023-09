donderdag 7 september 2023 om 11:04

Talentenploeg Axel Merckx versterkt zich met beloftevolle Hamish McKenzie

Hagens Berman Axeon, de continentale talentenploeg van teammanager Axel Merckx, heeft zich weten te versterken met Hamish McKenzie. De 18-jarige Australiër staat te boek als een beloftevolle tijdrijder en werd onlangs derde op het WK tijdrijden voor beloften.

McKenzie komt dit seizoen nog uit voor ARA | Skip Capital, een continentale wielerploeg uit Australië, maar is momenteel als stagiair actief voor het grote Jayco AlUla. Hij mocht in het tenue van de bekende wielerploeg al opdraven in de Arctic Race of Norway. McKenzie wist zijn eerste wedstrijd op 1.Pro-niveau tot een goed einde te brengen: de jongeling eindigde na vier dagen koers als 56ste in het eindklassement.

Eerder dit seizoen reed McKenzie in het tenue van ARA | Skip Capital overigens ook al de Antwerp Port Epic (42ste) en de Ronde van Limburg (94ste), twee wedstrijden op UCI 1.1-niveau. De Australiër zal volgend jaar echter eerst nog een jaartje verder rijpen onder de vleugels van Axel Merckx. “Dit is een geweldige stap in mijn ontwikkeling als wielrenner. Ik heb er vertrouwen in dat ik hier het beste uit mezelf kan halen.”

“De ploeg heeft Axel Merckx en Koos Moerenhout aan boord als ploegleiders en dat is een enorm voordeel. Ik kan niet wachten om zoveel mogelijk te leren, en ook een aantal wedstrijden te winnen. Ik kijk er echt naar uit om deel te nemen aan de grootste beloftenkoersen, en ook meer rittenkoersen te betwisten.” Teammanager Merckx is ook in zijn nopjes. “Ik hou van zijn agressieve manier van koersen. Ik geloof echt dat hij het in zich heeft om de volgende stap te zetten.”

Dat McKenzie heeft getekend voor de ploeg van Merckx, is zeker geen verrassing. In juli werd namelijk bekend dat WorldTeam Jayco AlUla en de vermaarde Amerikaanse opleidingsploeg nauw met elkaar gaan samenwerken. Jayco wordt vanaf 2024 medesponsor van Hagens Berman Axeon. McKenzie is de tweede aanwinst van de ploeg voor komend seizoen, na het eerdere aantrekken van Ben Wiggins, de zoon van voormalig Tour de France-winnaar Bradley Wiggins.