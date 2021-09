‘Lotto Soudal haalt beloftevolle Jarrad Drizners binnen’

Jarrad Drizners koerst volgend jaar voor Lotto Soudal, zo meldt Het Nieuwsblad. De 22-jarige Australiër, die ook een verleden heeft als baanwielrenner, kwam de voorbije jaren uit voor Hagens Berman Axeon, de Amerikaanse talentenfabriek van Axel Merckx.

Drizners staat te boek als een rappe man die ook in staat is om zwaardere koersen te overleven. Vorig jaar kroonde hij zich op de weg nog tot Australisch beloftenkampioen, maar werd hij ook niet onverdienstelijk 22ste in de Tour Down Under. Dit seizoen eindigde hij als vierde in de Flanders Tomorrow Tour en reed hij een sterke U23-versie van Luik-Bastenaken-Luik. Op het WK voor beloften kwam hij als 23ste over de streep.

Lotto Soudal wist zich eerder al te versterken met de talentvolle belofte Arnaud De Lie, Rüdiger Selig en Michael Schwarzmann. Selig en Schwarzmann zijn vooral gehaald om de sprinttrein van Caleb Ewan te versterken. Daartegenover staat het vertrek van Stefano Oldani, John Degenkolb en Tosh Van der Sande.

Nieuwe ploegleider

Volgens het Nieuwsblad staat er volgend jaar nog een Australiër op de loonlijst van Lotto Soudal. Oud-renner Allan Davis wordt namelijk ploegleider bij de Belgische formatie, op voorspraak van Ewan. Lotto Soudal is ook nog op zoek naar een tweede ploegleider (naast Davis) om het gedwongen vertrek van Marc Sergeant en Herman Frison op te vangen.