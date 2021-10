Lotto Soudal met Wellens en Kron in Ronde van Lombardije

Tim Wellens en Andreas Kron maken deel uit van de definitieve selectie van Lotto Soudal voor de Ronde van Lombardije. De vraag is of Wellens zaterdag in staat is om met de beste renners te wedijveren in de finale, na een teleurstellende periode.

Wellens heeft niet al te veel vertrouwen in de laatste wedstrijd van het seizoen. De Belg is openhartig in een interview met Het Nieuwsblad. “Ik zal mijn best doen, maar ben realistisch: een goed resultaat wordt moeilijk. Op training ging het de voorbije weken nog redelijk. Maar dan kom ik op een wedstrijd, zoals zaterdag in de Ronde van Emilia, en dan liep het weer voor geen meter. Ze reden gewoon te hard voor mij. Het is het verhaal van het hele jaar: ik heb nooit het niveau gehaald dat ik hoor te halen.”

Wellens, in 2018 en 2014 vijfde en vierde in de Ronde van Lombardije, koerst zaterdag aan de zijde van Andreas Kron, Tomasz Marczyński, Steff Cras, Harm Vanhoucke, Matthew Holmes en Maxime Van Gils. Kron is, in tegenstelling tot Wellens, wel goed op dreef. Afgelopen dinsdag werd de explosieve Deen nog vijfde in een verregende uitgave van Tre Valli Varesine.

Selectie Lotto Soudal voor Ronde van Lombardije (zaterdag 9 oktober)

Steff Cras

Matthew Holmes

Andreas Kron

Tomasz Marczyński

Harm Vanhoucke

Maxime Van Gils

Tim Wellens