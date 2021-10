Tim Wellens: “In 2021 nooit het niveau gehaald dat ik hoor te halen”

Tim Wellens rijdt zaterdag de Ronde van Lombardije. Dan zit zijn seizoen erop. “Een teleurstellend jaar”, is Wellens streng voor zichzelf. “Als sinds ik hoorde dat ik niet naar het WK mocht, kijk ik uit naar het einde van mijn seizoen. Ik wil me eindelijk eens volledig resetten, een lange rustperiode nemen en dan met een schone lei beginnen. Samen met de ploeg.”

Wellens is openhartig in een interview met Het Nieuwsblad vanuit Varese. Normaal haalt de in Monaco residerende Belg nog een aanvaardbaar niveau in de herfst. Niet dit jaar. “Ik zal mijn best doen, maar ben realistisch: een goed resultaat wordt moeilijk. Op training ging het de voorbije weken nog redelijk. Maar dan kom ik op een wedstrijd, zoals zaterdag in de Ronde van Emilia, en dan liep het weer voor geen meter. Ze reden gewoon te hard voor mij. Het is het verhaal van het hele jaar: ik heb nooit het niveau gehaald dat ik hoor te halen.”

Hij behaalde een overwinning in de Ster van Bessèges en ereplaatsen in het eindklassement van de Tirreno, Ronde van Polen en de Benelux Tour. “Te weinig”, zegt Wellens. “De reden? Ik kan er geen geven. Toen ik voor de Tour forfait moest geven omdat mijn lichaam dan al tegensputterde, heb ik alle mogelijke onderzoeken gedaan. Ik ben naar het ziekenhuis geweest, heb een uitgebreid bloedonderzoek ondergaan, longtesten, hartcontroles… Maar alles was tiptop.”

Geen hoogtes zonder laagtes

“Teleurstellend, frustrerend, onaangenaam…”, zucht hij. “Koersen is leuk als je goede resultaten behaalt. Maar als je sukkelt van de ene naar de andere koers, ga je jezelf vooral vragen stellen. Ik doe en laat ontzettend veel voor mijn job. Als er dan geen resultaten volgen, worden die opofferingen heel ambetant. Als renner weet je: geen hoogtes zonder laagtes. Maar die hoogtes moeten er wel zijn, anders worden de laagtes vlug onverteerbaar.”

Ook zijn team Lotto Soudal wordt niet gespaard van kritiek. “Natuurlijk trek ik mij dit aan, ik ben een van de uithangborden van de ploeg. Er wordt op mij gerekend. Kritiek op de ploeg is onrechtstreeks ook kritiek op mij. Al vind ik soms dat we wel hard aangepakt worden. Als het niet goed is, mag dat best gezegd worden. Maar je kan ook overdrijven.”

Wellens verwijst naar de Giro. “We wonnen daar twee ritten. Dan is kritiek niet meer correct. En als je schrijft dat ons Vlaamse voorjaar ondermaats was, wat waar is, moet je ook willen zien dat we met Brent Van Moer en Florian Vermeersch twee sterke, goede, jonge Belgen hebben. De ene verbaast iedereen door een rit te winnen in de Dauphiné, de andere door tweede te worden in Roubaix. Zo slecht is het allemaal niet.”

Reset

Dat hij zich overigens nog goed voelt bij Lotto Soudal, geeft hij aan. “Dat meen ik oprecht. Het gras is niet altijd groener aan de andere kant. Ik ben hier prof sinds 2012. Ik kan in al die jaren geen twee renners opnoemen die de ploeg hebben verlaten en nadien beter zijn gaan rijden. Tiesj Benoot niet, Jens Debusschere niet, André Greipel destijds niet, Jürgen Roelandts niet… En zelfs na dit matige seizoen heb ik nog nooit kunnen zeggen dat ik slechte resultaten heb neergezet omdat ik slecht begeleid word bij Lotto-Soudal.” Wellens is eind volgend jaar einde contract. “We zullen zien wat er op mij afkomt. Ben ik honderd procent zeker dat ik bij Lotto blijf? Nee. Maar zou ik er graag blijven? Ja. Maar eerst op naar de winter. Als sinds ik hoorde dat ik niet naar het WK mocht, kijk ik uit naar zaterdag en het einde van mijn seizoen. Ik wil me eindelijk eens volledig resetten, een lange rustperiode nemen en dan met een schone lei beginnen. Samen met de ploeg.”