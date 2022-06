Lotto Soudal met meerdere troeven in Baloise Belgium Tour

Lotto Soudal trekt met een sterke ploeg naar de Baloise Belgium Tour, die woensdag in Merelbeke van start gaat. Seizoensrevelatie Arnaud De Lie is de sprinter van dienst, Tim Wellens, Victor Campenaerts en Florian Vermeersch kunnen wellicht een goed klassement nastreven.

Ploegleider Nikolas Maes blikt daags voor het begin van de Baloise Belgium vooruit. “De Baloise Belgium Tour is net zoals elke Belgische wedstrijd een belangrijke afspraak voor Lotto Soudal. Met een sterk team aan de start mikken we dan ook op een goed eindklassement. Het gevarieerde parcours zorgt ervoor dat een allrounder het laken naar zich kan toetrekken. In de eerste plaats denk ik daarbij aan jongens als Tim Wellens en Victor Campenaerts, maar ook Florian Vermeersch.”

“In de strijd om het eindklassement worden vooral de eerste etappe in de Vlaamse Ardennen, de tijdrit in Averbode en de Ardennenrit in Durbuy doorslaggevend. Een renner als Campenaerts is gebrand op een goede prestatie in de tijdrit in aanloop naar het BK in eigen streek, maar ook Wellens, Vermeersch en Frederik Frison kunnen aardig uit de voeten tegen de klok. Na de tijdrit is het zaak om op zaterdag ofwel de voorsprong te verdedigen of zelf aan te vallen.”

“In de overige twee sprintetappes mag Arnaud De Lie zijn kans gaan als die zich aandient, maar met enkele topsprinters aan de start focussen we ons voornamelijk op een goede eindnotering. We hebben alvast enkele troefkaarten in handen en we zijn klaar voor vijf dagen koers op Belgische bodem”, aldus Maes.

Jasper De Buyst, Frederik Frison en Reinardt Janse van Rensburg vervolledigen de selectie van Lotto Soudal voor de Baloise Belgium Tour. De meerdaagse ronde staat voor 15-19 juni op de kalender.

Selectie Lotto Soudal voor Baloise Belgium Tour (15-19 juni)

Jasper De Buyst

Victor Campenaerts

Frederik Frison

Arnaud De Lie

Reinardt Janse van Rensburg

Florian Vermeersch

Tim Wellens