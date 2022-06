Victor Campenaerts stelt zich weer doelen op de tijdritfiets: “Belgium Tour en BK”

Interview

Victor Campenaerts windt er geen doekjes om: de maand juni draait voor hem rond de Baloise Belgium Tour en het Belgisch kampioenschap tegen de klok in eigen dorp. Hij ging daarom de afgelopen weken meer met zijn tijdritfiets op pad. “Dan merkte ik hoeveel het vroeger opbracht om er zo veel mee te trainen”, zegt hij aan WielerFlits.

Het is opvallend dat Campenaerts na het voorjaar iets meer rust nam dan de rest van zijn ploegmaats, die al in de Tro Bro Léon of zelfs Vierdaagse van Duinkerke hervatten. De Gavernaar koos voor de Grote Prijs Marcel Kint, twee weken terug. “Dat voelde beter zo voor mij. Ik vind het leuk om af en toe iets meer tijd te nemen om te trainen.”

Vanaf de Brussels Cycling Classic begonnen we stilaan meer Victor Campenaerts in beeld te zien. “Nochtans heb ik nog niet de vorm die ik zou moeten hebben. Ik reed daar ook volledig in dienst, en ik rijd liever voor eigen rekening natuurlijk (lacht). Maar ik wil de volgende dagen toegroeien naar mijn beste vorm. Komende week is er de Baloise Belgium Tour en dan de kampioenschappen.”

Op de tijdritfiets

In de voorbereiding op die doelen koos de werelduurrecordhouder weer voor zijn beproefde recept van een aantal jaar terug. “Ik heb veel op mijn tijdritfiets getraind, vooral met dat Belgisch kampioenschap in eigen dorp in het achterhoofd. Ik zou graag doen wat Yves Lampaert vorig jaar heeft gedaan in ‘zijn’ Ingelmunster. Het zal heel moeilijk worden, maar ik ga het toch proberen.”

“Hoe het was om weer zo veel op de tijdritfiets te zitten? Frustrerend (lacht). Dan merkte ik hoeveel het vroeger opbracht om er zo veel mee te trainen. Nu moest het van diep komen, maar uiteindelijk heb ik toch weer een goed gevoel te pakken op de tijdritfiets”, aldus Campenaerts, die zich de laatste twee jaar juist omschoolde van tijdrijder tot klassiekerspecialist.

Campenaerts, oorspronkelijk uit het Antwerpse Hoboken, woont nu in Gavere, onder Gent. Vindt hij daar een parcours op zijn maat? “Ik denk het wel. Het is een mooi parcours. Als er weinig wind staat, zal het snel zijn. Maar het is ook een beetje lastig, een beetje op en af. Ik kijk er wel naar uit. De te kloppen man is uiteraard Remco Evenepoel. Maar er zijn nog plaatsen op het podium.”

Geen Tour de France

Het lijkt gek op het eerste gezicht: veel werklast om alleen te oogsten in de Belgium Tour en op het BK. “Maar ik ga aansluitend op het kampioenschap op hoogtestage, om me voor te bereiden voor wat er nog komen gaat. Ik hoop dat er een selectie voor het WK op de weg in zit. Al zou ik ook geen nee zeggen, als ze mij meevragen voor de tijdrit. En dan zijn er nog veel mooie afspraken. Alleen jammer dat de Benelux Tour niet doorgaat.”

Geen Ronde van Frankrijk dus voor de Lotto Soudal-renner. “Dat is een eigen keuze geweest. Ik heb de Tour vorig jaar al gereden. Het is misschien wel indrukwekkend om te zien op televisie, maar niet supergoed voor mij.”