Voorbeschouwing: Baloise Belgium Tour 2022

Altijd een interessante rittenkoers, die Baloise Belgium Tour. Een rit door de Vlaamse Ardennen, eentje door Franstalig België, een tijdit en twee sprintkansen: dan weet je dat een allrounder hier zal zegevieren. Wie kroont zich tot de opvolger van Remco Evenepoel? WielerFlits blikt vooruit.

Historie

In de volksmond wordt deze Baloise Belgium Tour nog vaker dan de organisatie lief is de Ronde van België genoemd. De wedstrijd kent dan ook een rijke geschiedenis. Het waren de bazen van de Waalse krant La Dernière Heure die de rittenkoers in 1908 in het leven riepen. De Ronde van België was op dat moment direct een van de meest prestigieuze sportevenementen in België, bovendien kreeg het met tweevoudig Tourwinnaar Lucien Petit-Breton een mooie winnaar.

De decennia nadien zouden we uitsluitend Belgische winnaars krijgen. Denk maar aan Odile Defraeye, Jean Aerts, Stan Ockers, Eddy Merckx, Benoni Beheyt, Freddy Maertens, Eddy en Walter Planckaert en zelfs crosslegende Eric De Vlaeminck. In totaal mochten de Belgen 69 keer juichen in eigen land, op een totaal van negentig edities.

Tijdens de wereldoorlogen stond de Ronde van België niet op de planning, en ook in de jaren 80 zien we enkele gaten. De rittenkoers veranderde in deze periode een aantal keer van organisator, en toen organisatoren Het Nieuwsblad en Herman Schueremans van de rockfestivals Torhout-Werchter in 1991 hun promotiedoelstellingen elders besloten te leggen, kwam er een langere periode geen Ronde van België meer op de wielerkalender.

Na een afwezigheid van twaalf jaar, kon de Ronde van België in 2002 weer doorgaan. Met dank aan Bob Verbeeck, de man die later Golazo zou oprichten en tot op heden nog altijd organisator is van de rittenkoers. Een mooie moment in deze eerste editie van de Ronde van België ‘new style’: Andrei Tchmil won de slotrit, en beëindigde meteen daarna zijn wielercarrière.

In 2013 werd de Ronde van België omgedoopt tot de Baloise Belgium Tour, met de komst van de verzekeraar Baloise Assurances als sponsor. Het is ook in die periode dat der Pantzerwagen Tony Martin zich driemaal op het palmares van de ronde zette. Het concept, met drie tamelijk vlakke ritten, een Ardennenrit en een tijdrit – waar de Duitser steevast het verschil maakte, was hem dan ook op het lijf geschreven.

Laatste winnaars Baloise Belgium Tour

2021: Remco Evenepoel

2020: niet verreden door coronapandemie

2019: Remco Evenepoel

2018: Jens Keukeleire

2017: Jens Keukeleire

2016: Dries Devenyns

2015: Greg Van Avermaet

2014: Tony Martin

2013: Tony Martin

2012: Tony Martin

Vorige editie

Vorig jaar werd Remco Evenepoel, die toen zijn eerste koerskilometers na de Giro afwerkte, gezien als de grote favoriet voor de Baloise Belgium Tour. Dan weet je dat je je aan spektakel mag verwachten. In de gloednieuwe, maar lastige openingsrit naar Maarkedal liet de Schepdaalnaar er geen gras over groeien. In volle finale maakte hij op zijn dooie eentje de sprong naar de overgebleven vroege vluchters Gianni Marchand en Robbe Ghys. Die laatste won wel de sprint om de dagzege, maar Evenepoel had wel al een dikke halve minuut op de rest beet.

Daar deed hij een dag later, in de tijdrit in Knokke-Heist, nog een schepje bovenop. De renners reden daar op de wegen van het latere WK tijdrijden in Vlaanderen, een omloop die Evenepoel blijkbaar goed lag. Ploegmaat Yves Lampaert hield hem nog in het vizier, maar de andere klassementsrenners moesten wederom allemaal meer dan twintig seconden toegeven. Eindwinnaar bekend na twee dagen koers?

Zeker als je weet dat de drie overige ritten een massasprint werden. Op de licht oplopende aankomst in Scherpenheuvel-Zichem klopte sprintbom Caleb Ewan zowaar lead out Michael Mørkøv, die zijn sprinter Mark Cavendish in het gedrum was kwijtgeraakt. En een dag later kon de Australiër zelfs de Ardennenrit in Hamoir overleven, waar niet héél hard werd door gekoerst. Een zestigtal renners sprintten voor de zege. Ditmaal was Ewan sneller dan Bryan Coquard.

En de slotrit? Die was dan weer een kolfje naar de hand van Mark Cavendish. De Brit was in de Belgium Tour maar last minute moeten invallen voor Sam Bennett, die met knieproblemen zat. Het zou voor Cavendish de laatste zege zijn voor de bewuste Tour, waar hij weer vier keer zou winnen. Ploegmaat Remco Evenepoel bleef in alle ritten uit de problemen en volgde zichzelf op.

Top-5 Baloise Belgium Tour 2021

1. Remco Evenepoel (Deceuninck-Quick-Step)

2. Yves Lampaert (Deceuninck-Quick-Step op 46s

3. Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) op 56s

4. Finn Fisher-Black (Jumbo-Visma) op 1m04s

5. Ide Schelling (BORA-hansgrohe) op 1m08s

Parcours

De negentigste Baloise Belgium Tour begint dit jaar in Merelbeke, net onder Gent. Van daaruit wordt koers gezet naar de Vlaamse Ardennen. Via het Waasland trekken we vervolgens naar de kust, voor de traditionele sprintrit naar Knokke-Heist. Via de tijdrit in Scherpenheuvel-Zichem, verhuizen we naar de Ardennen voor de koninginnenrit met start en aankomst in Durbuy. Op de slotdag, met aankomst in Beringen, zullen de meeste teams opnieuw op een sprint mikken.

Woensdag 15 juni, etappe 1: Merelbeke – Maarkedal (165 km)



Het peloton vertrekt woensdag in Merelbeke, maar via een vlakke aanloop zet het snel koers naar de Vlaamse Ardennen. Vooraleer het lokale rondje in Maarkedal opdoemt, volgt eerst een passage langs het oude parcours van de Ronde van Vlaanderen, met de Leberg, Berendries en Tenbosse.

Met nog 82 kilometer te gaan, passeren de renners voor de eerste keer aan de finish in Maarkedal, het dorp van ex-mountainbiker Filip Meirhaeghe. Daar wacht een rondje van 20,4 kilometer met Berg Ten Houte (1,1 km aan 5,8%) als scherprechter. Vergelijkbaar met de openingsetappe van vorig jaar, waar Evenepoel toen de basis legde voor zijn eindzege.

Ook de minder bekende Ellestraat (1 km aan 5,7%), waarvan de voet aan de overkant van de Eikenberg ligt, kan een rol van betekenis spelen in volle finale. Met de Fortstraat (de zijkant van de Taaienberg, 900 m aan 3,5%) telt de lokale omloop nog een derde kuitenbijter. Het rondje moet vier keer worden afgelegd, toch anderhalve keer meer dan vorig jaar.

Start: 13.30 uur

Finish: 17.14 – 17.36 uur

Donderdag 16 juni, etappe 2: Beveren – Knokke-Heist (175,6 km)



Beveren pikt elk jaar wel zijn start- of aankomstplaats mee in de Baloise Belgium Tour, en dat is nu niet anders. De renners rijden vanuit de Wase gemeente in westelijke richting. Bestemming? De Belgische kust, via Zelzate, Wachtebeke, Kaprijke en Eeklo constant flirtend met de Nederlandse grens.

In Knokke-Heist, trouwens nog zo’n gemeente die elk jaar wel opduikt in deze ronde, wachten twee plaatselijke ronden van 19,2 kilometer. De aankomstlijn, parallel met de Zeedijk, kennen we intussen allemaal. Vooral de laatste licht oplopende zestig meter op de Wandelaar, bovenop de surfclub van Knokke-Heist.

Start: 13.05 uur

Finish: 17.00 – 17.22 uur

Vrijdag 17 juni, etappe 3: Scherpenheuvel-Zichem – Averbode (tijdrit: 11,8 km)



Naar goede traditie op dag drie een korte tijdrit, ditmaal met een religieus tintje. Scherpenheuvel-Zichem is met haar basiliek namelijk bekend als het meest bezochte bedevaartsoord van België, en aankomstplaats Averbode kennen we dan weer vanwege haar Nobertijnenabdij.

Starten doen de renners vlakbij het Mariapark in Scherpenheuvel. De eerste kilometers gaat het nog over relatief grote banen, maar vanaf halverwege het traject is meer techniciteit vereist. En al zeker in de laatste twee kilometer, waar nog zes bochten en drie verkeersheuvels te vinden zijn. Hier kan heel wat terrein worden goedgemaakt.

Start eerste renner: 14.08 uur

Start laatste renner: 16.45 uur

Zaterdag 18 juni, etappe 4: Durbuy – Durbuy (172,3 km)



De organisatie spaart haar renners niet in de Ardennenetappe van dit jaar. Start en aankomst liggen in Durbuy. Marc Coucke-land, maar vorig jaar veel in het nieuws door de overstromingen. Durbuy was nooit eerder gastheer in de Baloise Belgium Tour, maar het probeert dit jaar wel aan positieve marketing te doen door zowel deze ronde als de Ethias Tour de Wallonie te hosten.

Van een vlakke aanloop is ditmaal geen sprake. De renners worden van bij de start op een lokaal rondje gestuurd van 39,7 kilometer, met daarin liefst zes lastige hellingen. De Champs des Hêtres (2,1 km aan 2,7%) en Côte de Petit Somme (2,2 km aan 5,8%) liggen redelijk vroeg in het rondje. Na tien kilometer relatieve rust, ligt de Côte de Bende (2,6 km aan 4,3%) te wachten.

Maar de echte finale wordt telkens ingezet met het niet te onderschatten drieluik van de Côte de Hermanne (2,2 km aan 5,8%), Côte Grand Houmart (1 km aan 4,9%) en de Mur de Durbuy (1,2 km aan 6,2%), respectievelijk telkens op 11,5, 7,6 en een kilometer van de streep. Bovenop de Muur van Durbuy kennen we waarschijnlijk de eindwinnaar van de Baloise Belgium Tour.

Start: 12.40 uur

Finish: 16.51 – 17.17 uur

Zondag 19 juni, etappe 5: Gingelom – Beringen (179,9 km)



De slotrit gaat dit jaar van Turnhout naar Beringen. Het is, na het spektakel van zaterdag, een etappe waarin de renners zich aan niet al te veel moeilijkheden moeten verwachten. Tevens een rit die volledig op Limburgs grondgebied wordt verreden, met passages door Landen, Zoutleeuw, Herk-de-Stad, Heusden-Zolder, Hasselt én… Ham, de woonplaats van Jasper Philipsen.

Na de eerste doortocht aan de finish in de Koolmijnlaan, volgen nog vier lokale rondes van 16,9 kilometer. Voldoende tijd om eventuele vroege vluchters tot de orde te roepen, waarna de snelle mannen nog een laatste keer hun treintjes op de rails moeten krijgen. Op twee rotondes na, waarvan de laatste op zo’n 850 meter van de streep, bevatten de slotkilometers geen moeilijkheden.

Start: 12.45 uur

Finish: 16.48 – 17.11 uur

Favorieten

Eén ding is al jaren zeker: in de Baloise Belgium Tour wint een ijzersterke allrounder. Maar deze keer ligt meer dan anders de nadruk op de zware Ardennenrit, terwijl vroeger de tijdrijders meer in het voordeel waren. Ditmaal strijden acht WorldTeams voor de zege, met zes ProTeams en acht continentale formaties.

Sterk in de Vlaamse én Waalse Ardennen, een goede tijdrit: dan kom je al snel bij Tim Wellens terecht. Dit rondje doet niet voor niets denken aan de BinckBank Tour, die hij al tweemaal won. Wellens vertelde ons eerder deze week nog dat hij zich via een paar sterke prestaties graag in de Tourploeg van Lotto Soudal wil rijden. In Dwars door het Hageland is de Limburger daar al sterk mee begonnen, al ligt deze Belgium Tour hem mogelijk nog beter.

Ook ploegmaats Victor Campenaerts en Florian Vermeersch zijn eenzelfde type renners. Campenaerts is misschien geen Ardennenspecialist, maar met de rit naar Berg ten Houte – voor de Gavernaar een etappe in eigen streek – en natuurlijk de tijdrit kan hij al een heel eind komen. Ook de bronzen medaillist van het WK tijdrijden voor beloften, Florian Vermeersch, zal na drie ritten goed voorin staan. Zo kunnen ze bij Lotto Soudal hun kansen breed uitspelen in de Ardennen.

Quick-Step Alpha Vinyl kan daar deze keer geen Remco Evenepoel, die zijn titel niet verdedigt, tegenover zetten. Wel zal het mikken op het duo Yves Lampaert-Florian Sénéchal. Ook Lampaert is zo’n renner die in de tijdrit wat voorsprong kan pakken, om in een goede uitgangspositie naar de Ardennen te gaan. Op die manier eindigde hij een jaar geleden nog tweede in het klassement. Sénéchal zal het dan weer moeten hebben van een lastiger koersverloop en zijn explosiviteit.

Bij het derde Belgische WorldTeam, Intermarché-Wanty-Gobert, kijken we uit naar Quinten Hermans. We spreken niet meer alleen over de crosser Hermans, maar wel over de tweede van Luik-Bastenaken-Luik. Dan moet de Limburger ook dit terrein aankunnen. Sinds zijn break na het voorjaar zagen we evenwel niet meer de allerbeste Hermans, maar we twijfelen er niet aan dat hij van deze ronde een doel heeft gemaakt.

Bij Alpecin-Fenix niet meteen een kopman, wel veel vrijbuiters. Denk maar aan Oscar Riesebeek, de verrassende winnaar van Dwars door het Hageland. “Laat nu al maar wat extra zeges volgen”, sprak hij na zijn eerste profoverwinning. Ook Gianni Vermeersch en in mindere mate Dries De Bondt moeten dit terrein aankunnen, maar bij hen twijfelen we aan hun tijdrit. Zeker Vermeersch heeft op de tijdritfiets weinig gepresteerd. Beperkt hij de schade, dan is hij uiteraard kanshebber.

Vergeet ook Axel Zingle niet. De Cofidis-man is misschien niet de grootste naam aan de start, maar de 23-jarige neoprof is wel heel voortvarend aan zijn profcarrière gestart. Vooral in kortere wedstrijden die wat heuveltjes bevatten blinkt hij uit, maar ook een korte tijdrit ligt hem wel. Een ideaal profiel om de Baloise Belgium Tour te winnen dus. Al zal ook Piet Allegaert zijn zinnen op de ronde van zijn thuisland hebben gezet.

Connor Swift mogen we ook tot de categorie ‘onbekend, maar ijzersterk’ rekenen. Samen met Hugo Hofstetter vormt de Brit bij Arkéa-Samsic een duo dat op alle terreinen uit de voeten kan. Swift heeft de sterkere tijdrit en Ardennenrit in de benen, terwijl Hofstetter zijn explosiviteit vooral op de Vlaamse wegen zal willen uitspelen. Benieuwd hoe ver ze daarbij komen. Hetzelfde geldt voor Rune Herregodts, die vorig jaar nog vierde in de tijdrit werd en daar zijn doorbraak bij de profs kende.

Is voor Mads Pedersen (Trek-Segafredo) dit terrein niet te zwaar? De Deen is zo’n renner waarmee het eigenlijk alle kanten uit kan, dus durven we hem hier zeker niet als grote favoriet bestempelen. Vlaamse Ardennen, ja. Tijdrijden, ja. Maar de Ardennenrit is er misschien net wat te veel aan.

Ook bij Thibau Nys (Baloise-Trek), Milan Menten (Bingoal Pauwels Sauces WB), Axel Laurence (B&B Hotels-KTM), Thimo Willems (Minerva) en Gianni Marchand (Tarteletto-Isorex) kan je vraagtekens zetten, maar ze kunnen even goed verrassen.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Tim Wellens

*** Yves Lampaert, Victor Campenaerts

** Quinten Hermans, Oscar Riesebeek, Axel Zingle

* Florian Vermeersch, Mads Pedersen, Rune Herregodts, Connor Swift

Sprinters

Tot slot nog een woord over de sprinters, die in de Baloise Belgium Tour naar goede gewoonte hun sprinttreintjes nog eens komen testen richting de Tour de France. Deze Ronde van België is daar natuurlijk veel geschikter voor dan bijvoorbeeld een Dauphiné of Ronde van Zwitserland, want zowel in etappe twee als vijf zijn er grote kansen.

Quick-Step Alpha Vinyl trekt de kaart van Fabio Jakobsen, die ook in de Tour de debatten zal mogen leiden. In de Elfstedenronde tankte de Nederlandse sprinthoop nog vertrouwen, door Caleb Ewan en Tim Merlier te snel af te zijn. Alleen was Michael Mørkøv toen niet in staat om de lead out te verzorgen. Allicht krijgen ze daar in de Baloise Belgium Tour nog meer kansen toe.

Overigens zijn Merlier en Ewan niet aanwezig. Alpecin-Fenix en Lotto Soudal mikken respectievelijk op Jasper Philipsen en Arnaud De Lie. De Limburger als ultieme voorbereiding op de Tour, de Waal in functie van het laatste doel van een lange periode koersen in eigen land, waar hij voor de UCI-punten moest zorgen. Voor De Lie wordt het interessant om zich met de jongens die al meer bewezen hebben, te meten.

Bij de andere snelle mannen vooral veel vraagtekens. Sam Bennett vertelde ons wel dat hij zich even goed voelt als in 2020, maar kan de BORA-hansgrohe-sprinter daar ook eindelijk eens wat resultaten aan koppelen? En is Gerben Thijssen (Intermarché-Wanty-Gobert) al genezen van ziekte? Met mannen als Mads Pedersen (Trek-Segafredo), Thibau Nys (Baloise-Trek), Sasha Weemaes (Sport Vlaanderen-Baloise) en Kristoffer Halvorsen (Uno-X) weet je nooit.

Weer en tv

In het begin van de week zullen de renners in zomerse temperaturen mogen koersen. Volgens weersite Meteovista mogen ze zich woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag verwachten aan respectievelijk 27, 27, 32 en 32 graden Celsius. In de slotrit, met 23 graden, is het allemaal wat minder en is er bovendien 45% kans op neerslag.

De Baloise Belgium Tour is elke dag live te volgen op Sporza, RTBF (Tipik) en Eurosport vanaf 14.45 uur.