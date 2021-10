Lotto Soudal haalt vrouwelijke sportdirecteur Pridham weg bij Israël Start-Up Nation

De Britse Cherie Pridham wordt sportdirecteur bij Lotto Soudal. Het voorbije seizoen was de 50-jarige al actief als sportdirecteur bij Israel Start-Up Nation. Na een succesvolle carrière van 15 jaar als profwielrenster legde ze zich toe op het managen en leiden van een ploeg.

“Ik was absoluut niet op zoek om een Belgische ploeg te leiden, maar wanneer het project van Lotto Soudal me werd voorgesteld, was ik meteen gecharmeerd. Ik heb vaak in België gekoerst en ik weet hoeveel wielrennen betekent voor de Belgen. Ik ben niet bang, ik ben klaar om een positieve bijdrage te leveren aan de toekomst van de ploeg”, vertelde Pridham in het persbericht van haar nieuwe team.

Als wielrenster hoorde Cherie Pridham bij de absolute top, ze reed maar liefst acht edities van de Tour de France Féminin en twee van de Giro Rosa. Na haar carrière koos ze voor management. “En ik heb alleen maar goede dingen over haar gehoord”, zegt Lotto Soudal General Manager John Lelangue. “Ik sprak met een vijftal andere kandidaten voor deze job, maar toen stelden enkele renners me Cherie voor. Na ons eerste gesprek was ik meteen overtuigd.”

“Of je man of vrouw bent, maakt niet uit”

“Ze was veruit de beste sportdirecteur. Ze kan en zal de ploeg iets nieuw bijbrengen. Eerder bracht ze al andere ploegen naar een hoger niveau. Ze is een meerwaarde voor de dynamiek van het team. Ze is sterk in organiseren en kan goed werken met renners en staf. Of je nu man of vrouw bent, maakt helemaal niets uit om deze job uit te voeren. Cherie is eerst en vooral een sportdirecteur, geen vrouwelijke sportdirecteur.”

Dat is uiteraard ook de stelling van Pridham zelf. “Man of vrouw zijn maakt niet uit, de job goed uitvoeren is het belangrijkste. In 2021 heb ik steeds respect en waardering gekregen. Ik wil daarom de eigenaars van Israel Start-Up Nation bedanken. Zij gaven me de kans om mijn vaardigheden te ontwikkelen. Die ervaring was van onschatbare waarde, wat ik nu kan inzetten om van Lotto Soudal een spannender team te maken. Als ik al wat kleine accenten, meer moderne zaken in de organisatie kan krijgen, zal dat al een groot verschil maken.”