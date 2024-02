maandag 26 februari 2024 om 07:15

Lotto Dstny wil scoren met Arnaud De Lie in Le Samyn: “Verbeterd qua positie en cadans”

Interview Het plan-Arnaud De Lie krijgt na de openingsklassieker een positieve evaluatie bij Lotto Dstny. De Waalse kopman – nog altijd maar 21 – overleefde in de Omloop Het Nieuwsblad de zware hellingenzone met de beste zes renners, maar kon daar helaas voor hem geen uitslag aan koppelen. “In Le Samyn willen we met hem winnen”, zegt ploegleider Nikolas Maes in gesprek met WielerFlits.

“De Omloop was een superharde wedstrijd. De weersomstandigheden waren ideaal om een zware koers te krijgen”, analyseerde Maes. “Een sterk Visma | Lease a Bike kon je op voorhand verwachten. Ik zag ook een heel sterke prestatie van onze Lotto Dstny-renners. Arnaud was in orde op de momenten dat hij moest vooraan zitten. Bij de waaiers, bij het aanvatten van de Molenberg. Daarna was hij op ieder moment écht sterk. En de andere jongens hebben zich ook getoond. Na de Muur hadden we één of twee pionnen meer verwacht. Maar goed, het was een zware koers. Een tiende plaats, daar kunnen we niet tevreden mee zijn. Anderzijds hebben we gedaan wat we moesten doen. Voor de komende koersen zit het moraal goed.”

Zeker omdat de ploeg steeds goed voorin vertegenwoordigd was en pas in het slot achter de feiten moest aanhollen. “Het was een goed scenario om de waaierslag te overleven met De Buyst en De Lie. Dat zijn twee mannen waar je mee kan spelen. Als je daar dan met vier mee zou zijn, is dat geen grote meerwaarde. Je gaat er dan twee opofferen om die vlucht te behouden. De juiste mensen waren mee. Bij die beslissing op de Wolvenberg overleefde Jasper de schifting net niet. Die net niet speelt dan een grote rol. Vanaf je het alleen tegen drie Visma-renners moet opnemen, dan weet je dat het moeilijk wordt.”

Al gaf Lotto Dstny zich nooit echt gewonnen. Zelfs toen de latere nummers één en twee in de uitslag, Jan Tratnik en Nils Politt, ontsnapt waren, zagen we Victor Campenaerts, Brent Van Moer, Jasper De Buyst en Cedric Beullens hun uiterste best doen voor een hergroepering. “Dat toont aan dat we momenteel als collectief in orde zijn en willen winnen. We rijden niet voor een tweede plaats, we rijden om de koers tegen beter weten in proberen te winnen. Met Arnaud weet je nooit. Rijden voor de derde plaats past niet bij ons idee van koersen. Anderzijds, Visma heeft de perfecte omkadering. Daar was weinig aan te doen.”

Positie en cadans

Qua uitslag was het minder goed dan de straffe tweede plaats van De Lie vorig jaar. Maar het plan is anders. Voor de Stier van Lescheret is het niet meer alleen ontdekken. Hij heeft specifieke doelen uitgekozen, straks wacht ook de Tour de France. “Hij heeft zeker weer een stap gezet. Komen is moeilijk, maar bevestigen is nog moeilijker. Wat Arnaud toont, is dat hij opnieuw op niveau is en nog sterker is. Het is leuk om dat te zien.”

“Hoe wij dat zien? In de eerste plaats aan zijn waardes. We hebben een performance team rond Arnaud die hem goed monitort. Wat daarbij opvalt: hij is niet alleen sterker, maar ook slimmer geworden. Hij ziet meer de koers op de juiste momenten. Hij behoudt altijd het overzicht, hij is geen dommerik, hé. Hij lijkt op sommige momenten misschien heel kwistig met zijn krachten, maar hij weet goed waar hij mee bezig is. Ik heb hem in de Omloop nooit zien afzien, nooit echt lijden dat het nipt-nipt was om mee te gaan over de hellingen. Volgens mij zat Arnaud er overal met comfort bij.”

Een tweede verbeterpunt: vorig jaar werd er nog gelachen met het monsterverzet waarmee De Lie de Muur van Geraardsbergen naar boven reed. Ook dat werd aangepakt. “Toen we Arnaud bij ons kregen, zagen we twee dingen”, aldus Maes. “De positie op zijn zadel, dat hebben we in het eerste jaar gecorrigeerd. Het tweede jaar zijn we ons gaan bezighouden met zijn cadans. Op training heeft hij al tientallen frequenties verhoogd. Hij is er echt mee bezig. Als hij in de finale zwaar rijdt, dan is dat enkel omdat hij zich heel de koers gespaard heeft en in de finale zijn macht bovenhaalt. We weten waaraan we werken.”

Andere opbouw

En dus heeft Maes ook nog steeds vertrouwen in de nieuwe opbouw van zijn kopman, die voor het eerst voor een hoogtestage koos. “Ik las dat hij totaal verkeerd bezig was, dat hij al aan het trainen was voor de Tour de France. Ik vind dat er beter gewacht wordt om een oordeel te vellen. We wisten waarom hij in de eerste wedstrijden minder was. Er is nooit paniek geweest. Niet bij Arnaud, niet bij de ploeg. Natuurlijk weten we niet of dit de beste aanloop is. Arnaud is nog jong en dus vonden we het opportuun om het te proberen. We moeten mee met het moderne wielrennen. Dat vraagt om investeringen en soms om een andere aanpak. Niets zegt dat we het volgend jaar opnieuw zo doen.”

Wél zeker: de keuze van De Lie om te passen voor Kuurne-Brussel-Kuurne, en in de plaats voor een koers dichter bij de eigen regio te kiezen. Le Samyn staat niet op het programma van de meeste toppers, maar voor De Lie is het de perfecte voorbereiding op Parijs-Nice. “Zeggen dat we daar moeten winnen, is te sterk uitgedrukt. Dat is gevaarlijk. Maar we hopen die koers wel met Arnaud te winnen. We gaan ons best doen.”