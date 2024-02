Zeger Schaeken • maandag 26 februari 2024 om 08:30 maandag 26 februari 2024 om 08:30

Voorbeschouwing: Le Samyn 2024 – Wie klopt Arnaud De Lie?

Lang moeten we niet wachten na het Openingsweekend. Dinsdag is het namelijk al weer tijd voor Le Samyn. Een zeer mooie koers, waar altijd attractief en aanvallend gekoerst wordt. Wie zijn de favorieten voor dit jaar? WielerFlits blikt vooruit!

Historie

Laatste tien winnaars Le Samyn

2023: Milan Menten

2022: Matteo Trentin

2021: Tim Merlier

2020: Hugo Hofstetter

2019: Florian Sénéchal

2018: Niki Terpstra

2017: Guillaume Van Keirsbulck

2016: Niki Terpstra

2015: Kris Boeckmans

2014: Maxime Vantomme

Laatste editie

Uitslag Le Samyn 2023

1. Milan Menten (Lotto Dstny)

2. Hugo Hofstetter (Arkéa Samsic) in z.t.

3. Edward Theuns (Trek-Segafredo) in z.t.

4. Alberto Dainese (Team DSM) in z.t.

5. Luca Mozzato (Arkéa Samsic) in z.t.

Parcours

Het parcours van Le Samyn is nauwelijks ten opzichte van de vorig jaren. De start ligt dus ook weer in Quaregnon, een stadje in de provincie Henegouwen. Het is trouwens al sinds 2015 dat hier de start wordt gegeven van de Waalse koers. De totale afstand van Le Samyn bedraagt 202 kilometer, wat zeven kilometer korter is dan vorig jaar. Dat is zowat het enige verschil.

Na de start trekken de renners westwaarts richting Hautrage, waarna een noordwaartse lus door onder andere Autreppe en Leuze volgt. Net zoals vorig jaar blijft het peloton volledig op Waals grondgebied. Verder is er niet veel te zeggen over de aanloopfase van de wedstrijd. Het kan dat er wat wind staat, maar normaal gezien gebeurt er niets in de deze fase.

Nadat de renners de kaap van 100 hebben gerond, bereiken ze de eerste plaatselijke omloop. Deze zullen ze in totaal vier keer afleggen. De eerste hindernis in die ronde is de Rue du Vert Pignon. De kasseistrook van een goede 100 meter is een opwarmer. Daarna volgen de Côte de la Roquette, de Rue de Wihéries en de Côte des Nonettes. Deze drie hindernissen zijn ook zeer kort.

Als laatste trekken de renners dan naar de kasseien van de Rue de Belle Vue. In de tussenzone heeft de wind vrij spel. Op de kasseistrook zelf is de weg zeer smal en liggen de kasseien er naar goede gewoonte slecht bij. Kortom: een ideale plek om de koers naar je hand te zetten. Deze strook ligt bovendien maar op een kilometer van de streep. De finish in Dour is licht oplopend, waardoor je als sprinter ook nog eens kan ontploffen in de laatste meters.

Dinsdag 27 februari: Quaregnon – Dour (202km)

Start: 12.35 uur

Finish: tussen 17.20 en 17.40 uur

Favorieten

Le Samyn zorgt elk jaar voor een mooie wedstrijd voor de kijkers. Er wordt altijd gekoerst en aangevallen, maar uiteindelijk wint er quasi altijd een snelle man. We kijken voor onze voorbeschouwing dan ook naar sterke renners, die ook snel kunnen zijn in de laatste kilometer.

Wie anders dan Arnaud De Lieverdient dan de meeste sterren. Het goudhaantje van Lotto Dstny begon nog niet al te goed aan het seizoen, maar moet in Le Samyn zijn eerste overwinning van het seizoen binnenhalen. Het is een koers dat op zijn lijf geschreven is. Met titelverdediger Milan Menten, maar ook sterke renners als Pascal Eenkhoorn en Alec Segaert naast hem, is De Lie ook goed omringd.

Alpecin-Deceuninck komt ook met meerdere kanshebbers naar Wallonië. De grote naam is Søren Kragh Andersen, die al eens zesde werd in Le Samyn. De Deen heeft het nadeel dat hij wellicht alleen moet aankomen, wat natuurlijk niet vanzelfsprekend is. Ze hebben bij Alpecin-Deceuninck wel nog Timo Kielichachter de hand, die gevaarlijk snel is na een lastige koers. Kragh Andersen en Kielich kunnen het met andere woorden tactisch spelen.

Bij Uno-X Mobility kunnen ze dat ook. Daar zitten ze zelfs met twee zeer snelle jongens, Rasmus Tiller en Søren Wærenskjold. De Noren kunnen beiden een zware wedstrijd aan, maar zijn ook snel aan de streep. Een ideale combinatie voor Le Samyn. Wærenskjold kon dit seizoen ook al winnen in de AlUla Tour, wat hem vertrouwen zal gegeven hebben. Tiller kon dat nog niet, maar kan dan weer extra ervaring meenemen. Hij werd in 2021 tweede in Le Samyn.

Hugo Hofstetteris de twee oud-winnaar, naast Menten, die dinsdag in actie zal komen. Hofstetter versierde een transfer naar Israel-Premier Tech en is gemaakt voor deze wedstrijd. Hij won in 2020, werd tweede in 2022 en 2023 en werd vijfde in 2021. Een indrukwekkend lijstje. In de Tour de la Provence reed hij al een keer top-5 dit seizoen, maar de Fransman zal in Le Samyn toch mikken op meer.

UAE Emirates heeft meerdere speerpunten dinsdag. Het is moeilijk om een kopman aan te duiden, want zowel Alvaro José Hodeg en Sjoerd Bax zijn zeker niet kansloos. Hetzelfde scenario zien we bij dsm-firmenich PostNL, waar ze met Nils Eekhoff, Casper van Uden en John Degenkolb ook drie sterke renners meenemen. Wij geven de meeste kansen aan Oliveira en Eekhoff.

Onze laatste twee sterren gaan naar Dries Van Gestelen Laurence Pithie. Van Gestel is inmiddels al een ervaren renners en deed het in het verleden al goed in Le Samyn. Samen met ploeggenoot Anthony Turgis kan hij een gevaarlijk duo vormen. Pithie is dan weer een zeer jonge renner, maar wel eentje met zeer veer talent. Hij reed een uitstekend begin van het seizoen en lijkt klaar om in dit soort koersen mee te strijden voor de ereplaatsen.

Tot slot noemen we nog een hele hoop outsiders. Zo zijn ook Amaury Capiot, Luca Mozzato, Jenthe Biermans, David Dekker (allen Arkéa-B&B Hotels), Vito Braet, Madis Mikhels, Laurenz Rex (allen Intermarché-Wanty), Yentl Vandevelde (Flanders-Baloise), Sasha Weemaes, Loïc Vliegen (beiden Bingoal WB), Matteo Moschetti (Q36.5), Jelle Johannink (TDT-Unibet) en Timothy Dupont (Tarteletto-Isorex) niet kansloos.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Arnaud De Lie

*** Søren Wærenskjold, Hugo Hofstetter

** Milan Menten, Rasmus Tiller, Laurence Pithie

* Nils Eekhoff, Timo Kielich, Dries Van Gestel, Sjoerd Bax

Weer en TV

Het zal dinsdag veel beter weer zijn dan in het Openingsweekend. Er zal namelijk zo goed als zeker geen regen vallen en ook de wind is wat gaan liggen. Er wordt toch nog steeds 3 Beaufort voorspeld, wat zeker niet weinig is. De temperaturen zullen rond de 9 graden Celsius liggen.

Le Samyn is gelukkig live te volgen op televisie. Sporza, op VRT1, zal de koers uitzenden. Verder zal Eurosport 1 dat ook doen. Tot slot kan je ook online volgen via de kanalen van Eurosport.nl en Discovery+. Voor de exacte uren kan je terecht in onze tv-gids Wielrennen op TV.