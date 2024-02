dinsdag 27 februari 2024 om 06:00

Deelnemers Le Samyn 2024

Overzicht In 1968 werd de GP Fayt-le-Franc voor het eerst georganiseerd en kreeg de Fransman José Samyn als winnaar. Toen hij een jaar later in een Belgische koers tegen een toeschouwer botste en vijf dagen later overleed, besloot de organisatie van de GP Fayt-le-Franc de koers voortaan Le Samyn te noemen. Vorig jaar won Milan Menten deze UCI 1.1-koers. Dit zijn de deelnemers van Le Samyn 2024.

Dit is een startlijst die WielerFlits van updates blijft voorzien.

Startlijst

LOTTO DSTNY

INTERMARCHÉ-WANTY

EQUIPO KERN PHARMA

UAE TEAM EMIRATES

TEAM DSM-FIRMENICH POSTNL

ALPECIN-DECEUNINCK

TEAM ARKEA-B&B HOTELS

UNO-X MOBILITY

TEAM FLANDERS - BALOISE

BINGOAL WB

Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TDT-UNIBET

TOTALENERGIES

ISRAEL PREMIER TECH ACADEMY

GROUPAMA - FDJ CONTINENTAL

PHILIPPE WAGNER / BAZIN

REMBE PRO CYCLING TEAM SAUERLAND

TARTELETTO - ISOREX

VOLKERWESSELS CYCLING TEAM

METEC - SOLARWATT P/B MANTEL

DIFTAR CONTINENTAL CYCLING TEAM

VAN RYSEL - ROUBAIX

NOVAPOR SPEEDBIKE TEAM

ST MICHEL - MAVIC - AUBER93

