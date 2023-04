Lotto Dstny met Florian Vermeersch en Arnaud De Lie in Parijs-Roubaix

Lotto Dstny heeft louter Belgen opgenomen in haar selectie voor Parijs-Roubaix. Het ProTeam zal starten met sprinttalent Arnaud De Lie en Florian Vermeersch, de nummer twee van 2021, als vooruitgeschoven pionnen. Ook Frederik Frison is een outsider

Vermeersch wist in 2021 bij zijn debuut in Parijs-Roubaix knap tweede te worden achter Sonny Colbrelli, en voor Mathieu van der Poel. Vorig jaar haalde de Vlaamse jongeling de finish niet in Roubaix. Voor Arnaud De Lie wordt het dit jaar zijn debuut in de Helleklassieker.

Frederik Frison, Sébastien Grignard, Cedric Beullens en Brent Van Moer maken het zevental van Lotto Dstny compleet voor zondag.

