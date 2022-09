Lotte Kopecky: “We vragen om meer veiligheid, vind het dus dubbel dat Van Vleuten start”

Lotte Kopecky heeft haar mening gegeven op de deelname van Annemiek van Vleuten aan het WK wielrennen in Australië, ondanks haar breuk in de elleboog. “We vragen om meer veiligheid. De reactiesnelheid van Van Vleuten zal nu een stuk minder zijn.”

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

Kopecky kreeg in een interview met Sporza de vraag wat ze verwacht van Annemiek van Vleuten op het WK bij de vrouwen. “Het is Van Vleuten, die moet je nooit afschrijven”, vertelde Kopecky. “Ergens vind ik het ook wel een beetje dubbel. We vragen om meer veiligheid in de koers. Om dan te starten met een gebroken elleboog, waardoor je reactiesnelheid een stuk minder is, vind ik dubbel.”

In datzelfde interview vertelde Kopecky ook dat ze naast de Nederlanders, vooral de Italiaanse rensters in de gaten zal houden. “Ik vind persoonlijk Italië sterker dan Nederland. Ik denk dat we van Elisa Longo Borghini straffe dingen kunnen verwachten. Als je haar woensdag bezig zag in de Mixed Relay, dan weet je dat ze enorm in orde is. Daar straalde kracht vanuit. Voor mij is ze de topfavoriete.”

‘Je mag geen gevaar zijn voor iemand anders’

Donderdagavond werd de uitspraak van Kopecky besproken in Extra Time Koers. Tiesj Benoot, een van de gasten, maakte de vergelijking met Lawson Craddock. “Die reed eens de hele Tour met een gebroken pols. Dat was ook onverantwoord, maar iedereen hemelde hem op.” Jan Bakelants beaamde: “In de Tour maken ze daar dan een martelaar van.”

Ook Adrie van der Poel gaf zijn mening. “Als je niet functioneel kunt koersen zoals het moet, dan moet je zelf de wijze beslissing nemen. Je mag geen gevaar zijn voor iemand anders. Bij erge valpartijen moet je consequent zijn: naar huis.”

Beluister ook zeker de WielerFlits Podcast, Maxim Horssels en Youri IJnsen deelden daarin ook hun mening over de deelname van Van Vleuten en of dat al dan niet verantwoord is.