Kopecky over WK bij de vrouwen: “Persoonlijk vind ik Italië sterker dan Nederland”

Lotte Kopecky is komende zaterdag de Belgische WK-hoop in de wegwedstrijd bij de vrouwen. De Belgische ziet zichzelf echter niet als een grote favoriet en verwacht vooral veel van de Italiaanse ploeg. “Persoonlijk vind ik Italië sterker dan Nederland. Ik denk dat we van Elisa Longo Borghini straffe dingen kunnen verwachten. Voor mij is ze de topfavoriete.”

Het gaat in aanloop naar de wegkoers bij de vrouwen vaak over de sterke Nederlandse equipe. Kopecky houdt rekening met een vroege aanval van een van de Nederlandse dames. “Voor Nederland is het inderdaad het beste scenario dat ze iemand vooruit kunnen sturen. Die aanval had ik vooraf vooral van Annemiek van Vleuten verwacht op die lange klim. Maar na haar val is ze een vraagteken geworden. Dat zal niet bevorderlijk zijn voor haar prestatie op zaterdag.”

“Maar persoonlijk vind ik Italië sterker dan Nederland. Ik denk dat we van Elisa Longo Borghini straffe dingen kunnen verwachten. Als je haar woensdag bezig zag in de Mixed Relay (waar ze met Italië naar een zilveren medaille reed, red.), dan weet je dat ze enorm in orde is. Daar straalde kracht vanuit. Voor mij is ze de topfavoriete.”

“Met een rol als outsider kan ik perfect leven”

En wat verwacht Kopecky, in het voorjaar nog winnares van Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen, zelf van het WK? “Of ik een outsider ben? Met een dergelijke rol kan ik perfect leven. Want waarom zou je mij wel als favoriete beschouwen? Ik ben op zich wel blij met dit bijzonder lastige parcours. Het zal een héél zware koers worden. De afstand (164,3 kilometer, red.) op zich zal ook een rol spelen. Het is niet dat we die lengte niet aankunnen, maar de combinatie van die lange afstand en de zwaarte van het parcours zal het erg lastig maken.”

“Het is moeilijk om in te schatten waar ik nu sta in vergelijking met mijn vorm van het voorjaar. Ik heb enkel de Vuelta als voorbereiding gehad, maar die voelde voor mij wel positief aan. De signalen van de afgelopen weken waren goed. Daar ben ik blij om. De jetlag is verteerd. Dat bleek ook uit mijn prima tijdrit (Kopecky werd negende, red.), waar ik zeker tevreden over was. Ik neem dat vertrouwen mee naar dit weekend. Ik heb geprobeerd om afgelopen week zo ontspannen mogelijk te blijven en zo weinig mogelijk aan de koers te denken. Dat is tot nu redelijk goed gelukt.”