Conclusies na eerste WKs op de weg: “Pogacar zal er héél vroeg aan moeten beginnen”

Podcast

Vlak voor het WK in Australië kruipen Maxim en Youri achter de microfoon voor een gloednieuwe aflevering van de WielerFlits Podcast. Ze laten hun licht schijnen over de verschillende wedstrijden Down Under én spelen een potje ‘meeuw of mens’. Luister de podcast hier!

Pre-order de nieuwe RIDE en betaal tijdelijk geen verzendkosten

Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Gravel, kasseien, modder, zand, met tassen, zonder tassen: dat zijn de thema's van de nieuwe RIDE die eind september verschijnt. Pre-order nu ons najaarsnummer en betaal tijdelijk geen verzendkosten. Bestel hem hier

De aflevering van deze week is iets langer dan gebruikelijk, want er gebeurt van alles in de strijd om de regenboogtruien. Zo zagen de heren Tobias Foss uit het niets het WK tijdrijden winnen, kwam Van Vleuten hard ten val in de Mixed Relay én had Bauke Mollema het aan de stok met de Australische vogelpopulatie. Genoeg te bespreken dus!

Benieuwd naar hoe het koersverloop gaat zijn, wie de Franse dark horse is, waarom België niet gaat winnen en wie de wereldtitel pakt bij de mannen? Luister de podcast en je hoeft zondagochtend niet zo vroeg je wekker te zeggen.

Luister hierboven naar de podcast en abonneer je via je favoriete podcastapp.

iTunes

Spotify

RSS-feed