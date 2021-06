Lotte Kopecky na nieuwe Belgische titel: “Voelde me absoluut niet goed”

Interview

Net als in 2020 pakt Lotte Kopecky de dubbel. Nadat ze woensdag al de beste was in de tijdrit, snelde ze vandaag ook in de wegrit naar de driekleur. “Terwijl ik nochtans al de hele week met een slecht gevoel rondfiets”, vertelde ze achteraf. “Wellicht het gevolg van een zware trainingsweek.”

Lotte Kopecky keek niet echt uit naar het Belgisch kampioenschap. “Het is de moeilijkste wedstrijd van het heel jaar om te winnen. Zeker als je tot het kransje der favorieten behoort”, klonk het. Maar de kopvrouw van het Liv Racing Team stak er in de finale in Waregem toch met kop en schouders bovenuit. Haar demarrage op de uitloper van de Holstraat kon niemand beantwoorden.

“Een alles-of-nietspoging”, noemde Kopecky het achteraf. “Ik had vandaag niet mijn beste dag. Ik probeerde al bij de eerste passage op de Holstraat aan de boom te schudden, maar er gebeurde weinig. Toen besloot ik niet té zot te doen en te focussen op één moment.”

“Toen we in de slotronde de Holstraat opreden, vond ik dat moment gekomen. Ik wachtte geduldig af, met als doel op de top voluit aan te gaan. Dat lukte perfect, met Shari Bossuyt vooruit lag het tempo in de groep hoog genoeg en ik merkte dat een aantal concurrentes op de klim à bloc zaten. Op de top, eenmaal Shari teruggepakt, was het moment ideaal.”

Kopecky demarreerde op de uitloper van de Holstraat, niemand had een antwoord in huis. En als er toch al iemand probeerde, reageerde Valerie Demey, ploegmate van Kopecky, alert. “Twee jaar op rij twee titels, daar ben ik uiteraard bijzonder blij mee”, aldus Kopecky. “Anderzijds, was het niet gelukt, dan had ik er wellicht ook niet wakker van gelegen.”

De naar Assenede uitgeweken Antwerpse blijft progressie maken. “Ik ben nu 25. Mijn leeftijd zal daar zeker een rol in spelen. Maar ook de rust die ik thuis heb, is niet onbelangrijk. Alles is in zijn plooi gevallen. En ik werk uiteraard keihard. Noem het maar een combinatie van al die dingetjes. Maar het komt zeker niet vanzelf. Het is wel leuk dat dat harde werken beloond wordt.” Dinsdag gaat Kopecky van start in de Lotto Belgium Tour. Daarna begint ze aan de laatste rechte lijn richting Tokio.