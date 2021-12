Lorenzo Rota over 2022: “Ik zal nog harder werken om die overwinning te behalen”

Lorenzo Rota wil volgend seizoen beter doen dan in 2021. In een interview met Tuttobiciweb geeft de renner van Intermarché-Wanty-Gobert aan dat alleen een overwinning ontbrak afgelopen seizoen. Dit is naast verder progressie maken zijn voornaamste doel in het nieuwe seizoen. “Ik zal nog harder werken om de overwinning te behalen.”

Lorenzo Rota was in 2021 meerdere keren dicht bij de overwinning in zijn eerste jaar bij de Belgische ploeg. Zo behaalde hij de vierde plaats in Clásica San Sebastián, al zat er volgens hem meer in. “Ik had die race kunnen winnen, maar door een valpartij in de finale eindigde ik op de vierde plaats.” Rota is wel strijdvaardig om deze ervaring mee te nemen naar 2022. “We moeten verder en ik weet wat ik kan.”, vertelt de renner uit Bergamo, die ook een contractverlenging kreeg.

Programma voor 2022

“We zitten nu met de ploeg op trainingskamp in Spanje tot 16 december, daarna volgt er nog eentje hier. Ik zal ook nog een periode gaan trainen in de bergen in Colombia,” vertelde Rota. Zijn seizoen zal opnieuw eind februari van start gaan. “Ik start opnieuw vanuit Frankrijk met twee races die voor mij een belangrijke waarde hebben, de Faun Ardeche Classic en de Royal Bernard Drome Classic. Dit zijn twee wedstrijden die qua parcours bij mijn eigenschappen passen. Ik denk dat ik geschikt ben voor de klassiekers.”

Het grootste deel van het seizoen van Rota zal echter in Italië plaatsvinden. Een extra drijfveer zal nu voor hem zijn dat de ploeg een extra Italiaanse sponsor heeft. “Na Frankrijk keer ik terug naar Italië. Ik doe de Trofeo Laigueglia, Strade Bianche en Tirreno-Adriatico. Dan heb ik een korte pauze en daarna wil ik graag naar de Giro.”

De Italiaan hoopt enkele etappes te verkennen met Valerio Piva, een van de sportdirecteurs van het team. “Nu ik in Trentino woon heb ik de etappes in mijn regio gezien. De etappe in Napels spreekt me ook aan. Dat heeft een parcours dat me goed ligt,” besluit hij.