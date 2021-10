Intermarché-Wanty-Gobert legt Louis Meintjes en Lorenzo Rota langer vast

Intermarché-Wanty-Gobert heeft zaterdagochtend twee contractverlengingen bekendgemaakt. De Zuid-Afrikaanse klimmer Louis Meintjes en de Italiaanse puncheur Lorenzo Rota tekenden beiden een nieuw contract tot eind 2023 bij het Belgische WorldTeam, waar zij momenteel aan hun eerste seizoen bezig zijn.

Meintjes (29) kwam vorige winter over van NTT Pro Cycling (het huidige Qhubeka NextHash) en vond naar eigen zeggen een omgeving waarin hij goed functioneert. “Mijn resultaten spreken voor zich. De sfeer en mentaliteit maken me gelukkig. Ik wil de ploeg belonen voor het gedurfde risico om me na enkele moeilijke jaren het vertrouwen te geven, want dankzij hen heb ik mijn beste niveau weer te pakken. Ik ben dan ook blij dat ik voor twee extra seizoenen kan tekenen”, zegt Meintjes. “Bovendien geeft de continue groei van de ploeg me veel vertrouwen.”

Op het gebied van organisatie en materiaal zag de Zuid-Afrikaanse nummer veertien van de Tour de France al veel verandering, sinds zijn komst bij de ploeg. “Ik elke koers heb ik het gevoel dat er stappen gemaakt zijn, een opwaartse spiraal die me enorm motiveert. Ik hoop dan ook dat we de komende jaren samen kunnen blijven groeien.”

Rota (26) zette afgelopen winter de stap naar de WorldTour na enkele jaren in het procontinentale circuit bij Bardiani-CSF en Vini Zabù-KTM. In zijn eerste seizoen bij de ploeg was hij vierde in de Clásica San Sebastián en de Giro della Toscana en vijfde in de Coppa Sabatini. De Italiaanse renner voelt zich goed binnen de sfeer van de ploeg. “Elke wedstrijd opnieuw ben ik gelukkig om met de Intermarché-Wanty-Gobertfamilie op pad te gaan. Het was voor mij dan ook zeer logisch om mijn contract te verlengen.”

Aanvankelijk twijfelde hij over zijn capaciteiten om op het hoogste niveau te koersen, geeft hij toe. “Maar uiteindelijk heb ik mijn verwachtingen met de hulp van de ploeg sterk overtroffen. Elke wedstrijd werd ik beter en vooral in de Tour de France ben ik als renner veel gegroeid. Ik ben trots over de weg die ik heb afgelegd en ben gemotiveerd om samen met de ploeg te blijven groeien. Ik wil de sportieve directie en alle stafleden bedanken die het ons mogelijk maken om ons verder te ontwikkelen”, aldus Rota.