Intermarché-Wanty-Gobert presenteert met wijnmerk Vini Zabù extra sponsor

De naam van Vini Zabù, een van de belangrijkste Siciliaanse wijnen van de overkoepelende firma Vini Fantini, zal volgend jaar prominent op de tenues van Intermarché-Wanty-Gobert prijken. De Belgische formatie laat vandaag weten dat het Vini Zabù als extra sponsor heeft aangetrokken voor komend seizoen.

We kennen Vini Zabù vooral als hoofdsponsor van de gelijknamige Italiaanse formatie, maar de mensen achter Vini Zabù hebben besloten om zich te conformeren aan WorldTour-formatie Intermarché-Wanty-Gobert. De deal werd afgelopen woensdag afgerond in Ortona, waar het hoofdkantoor van de overkoepelende firma Vini Fantini is gevestigd.

“We zijn echt blij met deze nieuwe samenwerking. We hebben een lange liefdesrelatie met Italië. En dat komt niet alleen omdat we met veel Italiaanse renners werken, maar ook vanwege de overwinning van Enrico Gasparotto in de Amstel Gold Race van 2016 en de geweldige zege van Taco van der Hoorn in onze allereerste Giro d’Italia”, legt teammanager Jean-François Bourlart uit.

Nieuw avontuur

“Bovenal staan we bekend om onze vriendelijkheid en dan is er nog het familiaire aspect. De wijnen van Vini Zabù zullen ook zeker bijdragen aan deze familiaire sfeer. We kijken ernaar uit om de kleuren van Vini Zabù te verdedigen en ze te helpen met het verder vestigen op de Belgische en Franse markt.”

Ook Giulia Sciotti, de marketing manager van Vini Fantini, is blij met de deal. “Na dertien jaar sponsoren in Italië zijn we blij met deze volledig nieuwe samenwerking. Intermarché-Wanty-Gobert is alomtegenwoordig in vroege ontsnappingen en weet zich door middel van strijdlust te onderscheiden. We kunnen ons straks zowel sportief als commercieel onderscheiden, aangezien het logo van Vini Zabù op de shirts zal staan.”

Wat met de ploeg-Vini Zabù? De vraag is nu wel wat de toekomst gaat brengen voor de Italiaanse formatie van onder meer Wout van Elzakker en Etienne van Empel. Nu Vini Zabù vertrekt als hoofdsponsor, is het maar de vraag of we de ploeg volgend jaar nog terugzien in het peloton. De ploeg besloot eerder al geen ProTeam-licentie aan te vragen voor 2022. Bekende renners bij het Italiaanse team zijn Jakub Mareczko (al lijkt de rappe Italiaan op weg naar Alpecin-Fenix), Marco Frapporti en Edoardo Zardini. Wout van Elzakker en Etienne van Empel zijn de twee Nederlanders bij Vini Zabù. Wat er met hen gaat gebeuren, is dus nog niet bekend.