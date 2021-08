Lorenzo Rota grijpt na val naast podium in San Sebastián: “Mijn vertrouwen was groot”

Lorenzo Rota was in de Clásica San Sebastián voor de overwinning aan het rijden, tot een val op vijf kilometer van de streep hem wegsloeg uit de kopgroep. Uiteindelijk moest de Italiaan van het Belgische Intermarché-Wanty-Gobert met de vierde plaats genoegen nemen.

Rota zag in de afdaling van de Murgil, met nog vijf kilometer te gaan, zijn kansen in rook opgaan. Mohorič schatte een rechterbocht verkeerd in, maar kon ternauwernood overeind blijven. Dat gold niet voor Honoré die in zijn wiel zat. De Deense renner raakte de afzetting en nam Rota mee in zijn val. Honoré kon wel weer aansluiten bij Mohorič en Powless en om de overwinning sprinten, maar de Italiaan moest met de vierde plaats tevreden zijn.

“Ik weet niet goed welk gevoel overheerst”, vertelde Rota, die zijn debuut maakte in de Clásica San Sebastián naderhand via de ploeg. “Het team was sterk en heeft enorm goed werk geleverd. We zijn zeer tevreden met de behaalde resultaten, maar we weten ook dat er met meer geluk misschien wel een podiumplaats in zat. Uiteraard weten we dat pech bij deze sport hoort. Mijn vertrouwen was groot.”

Gewonde arm

“De samenwerking in de kopgroep verliep prima, ik verloor weinig tijd op de laatste beklimming en probeerde tot twee keer toe aan te vallen in de afdaling. We kwamen op volle snelheid in de gevaarlijke bocht en ik kon de valpartij van de renner voor me niet ontwijken. Mijn gewonde arm moet worden gecontroleerd, maar ik verwacht geen problemen en een snel herstel”, liet de 26-jarige Italiaan weten.

Zijn focus gaan nu richting de Ronde van Polen, die 9 augustus begint. “Daar zullen we met een sterk team opnieuw in de aanval trekken. Daarna ben ik toe aan een periode van welverdiende rust om fris aan de Italiaanse najaarskoersen te beginnen.”