Lorena Wiebes wint NK Afvalkoers, Matthijs Büchli pakt goud bij de mannen

Lorena Wiebes blijft successen boeken op de baan. Nadat ze afgelopen weekend Nederlands kampioen ploegenachtervolging werd en woensdag de scratch won op het NK baanwielrennen, kroonde ze zich donderdag tot nationaal kampioen op de afvalkoers. Bij de mannen was Matthijs Büchli de beste.

Op de derde en laatste dag van het Nederlandse kampioenschap op de baan staan meerdere finales op het programma. Zo werd al vroeg op de middag de finale van de afvalkoers voor elite- en beloften-vrouwen verreden. Wiebes wist in deze finale Nina Kessler en Marjolein van ’t Geloof af te troeven. Tessa Dijksman en Babette van der Wolf vervolledigden de top-vijf.

”Ik heb nog niet zo heel veel ervaring op dit onderdeel, maar heb natuurlijk mijn sprint als wapen”, zei Wiebes na afloop tegen CyclingOnline. “Het begin was wat hectisch en zelfs even ronduit gevaarlijk. Ik wil graag winnen, maar me blesseren is ook weer niet de bedoeling. Maar later werd het overzichtelijker en ik kon het gelukkig afmaken.”

Zeges voor Büchli en Kalee

In de mannenwedstrijd ging de overwinning naar Matthijs Büchli. Hij versloeg Philip Heijnen (van wie vandaag bekend werd dat hij in 2023 uitkomt voor ABLOC CT) en Sten Verzijl. Yenne Dorenbos werd vierde, Justus Willemsen vijfde. Büchli werd woensdag ook al eerste op de scratch.

Kort voordat Büchli zich verzekerde van een gouden plak, was ook de finale van de 500 meter tijdrit bij de junioren-, beloften- en elite-vrouwen verreden. Hier was Kimberly Kalee te snel voor Lonneke Geraerts en Nienke Dullemond. Kalee werkte de halve kilometer af in exact 36 seconden.

Programma

Later op de dag wordt er in Omnisport Apeldoorn ook nog voor de medailles gestreden tijdens de kilometer tijdrit (beloften- en elite-mannen) en de koppelkoers (zowel bij de mannen als de vrouwen).