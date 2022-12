Team met onder meer Lorena Wiebes wint NK Ploegenachtervolging

Lorena Wiebes is gouden plakken aan het verzamelen op de baan. Vorig weekend werd ze Nederlands kampioene op het omnium, deze zaterdag pakte ze de eerste plaats in de ploegenachtervolging. Dat deed ze – op de wielerbaan van Apeldoorn – samen met Nina Kessler, Marit Raaijmakers, Babettte van de Wolf en Mylène de Zoete.

Het vijftal met Wiebes versloeg in de finale een team met Yuli van der Molen, Marjolein van ’t Geloof, Kirstie van Haaften, Daniek Hengeveld en Lonneke Uneken. Ondanks haar huidige successen, heeft Wiebes geen grote ambitie op de baan. Ze denkt bijvoorbeeld niet aan een deelname aan het baantoernooi van de Olympische Spelen van 2024. ”Mijn focus ligt op mijn wegprogramma waar het gaat om de Olympische Spelen”, zei ze tegen CyclingOnline. “Was er een parcours zoals in Tokyo dan had ik het wellicht overwogen, maar in Parijs liggen er kansen op goud op de weg en daar richt ik me dan ook op.”

Buiten een eerste plaats op de ploegenachtervolging, pakte Wiebes samen met Femke Markus en de eerdergenoemde Raaijmakers ook nog brons op het NK Teamsprint, dat op dezelfde dag als het NK Ploegenachtervolging gehouden werd in Apeldoorn. Bij de vrouwen werd het sprintonderdeel gewonnen door Kyra Lamberink, Kimberly Kalee en Ruby Huisman, die Merle van Benthem, Lonneke Geraerts en Caroline Groot klopten.

De winst in de teamsprint bij de mannen ging naar Sam Ligtlee, Tijmen van Loon en Lars Romijn. Daan Kool, Mike Krabbenborg en Loris Leneman moesten genoegen nemen met een tweede plaats, Mauro Ambrawo, Stef Hollander en Martijn Klop werden derde. De zege in de ploegenachtervolging ging naar het kwartet Daniel Abraham, Patrick Bos, Gino Knies en Martin van de Pol.