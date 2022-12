Harrie Lavreysen grijpt Nederlandse titel keirin, goud Lorena Wiebes op scratch

Harrie Lavreysen heeft zijn tweede titel binnen van NK baanwielrennen 2022. De regerend wereldkampioen op de keirin mag zich nu ook Nederlands kampioen winnen op dat sprintonderdeel. Dinsdag won Lavreysen ook al goud op de individuele sprint.

Het podium van de keirin was identiek aan dat van het sprinttoernooi. De 21-jarige Tijmen van Loon (zilver) en de eveneens 21-jarige Daan Kool (brons) mochten met Lavreysen mee het podium op in Omnisport Apeldoorn. Op de puntenkoers was er NK-goud voor Philip Heijnen, voor Justus Willemsen en Yanne Dorenbos.

De vrouwen kwamen op drie onderdelen in actie woensdag tijdens het NK baanwielrennen. Lorena Wiebes, die op 1 januari de overstap maakt van Team DSM naar SD Worx, maakte indruk door goud te winnen op de scratch. Marjolein van ’t Geloof greep het zilver en Nina Kessler het brons.

Marit Raaijmakers, die eerder al het NK puntenkoers won, trok nu de titel naar zich toe op de 3.000 meter achtervolging. Lisa van Belle en Tessa Dijksman werden tweede en derde. En de nieuwe Nederlandse kampioene sprint is Steffie van der Peet. Zij was in de finale de betere van Kimberly Kalee. Ruby Huisman pakte brons.