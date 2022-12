Jan-Willem van Schip en Philip Heijnen rijden in 2023 voor ABLOC CT

ABLOC CT heeft twee nieuwe aanwinsten gepresenteerd: Jan-Willem van Schip en Philip Heijnen. Beide renners gaan bij het Nederlandse Continental-team een baanprogramma combineren met wedstrijden op de weg.

Van Schip komt over van BEAT Cycling, dat onlangs zijn selectie voor 2023 onthulde. Daarbij dus geen Van Schip, die na drie jaar verkast naar ABLOC CT. Het afgelopen seizoen had de 28-jarige renner slechts elf wedstrijddagen op de weg. Wel werd hij zevende in de ZLM Tour (2.Pro).

Bij ABLOC CT blijft Van Schip de weg en de baan dus combineren. Zo zal hij eind januari samen met Heijnen, die andere nieuwkomer bij de ploeg van Paul Tabak, de Driedaagse van Berlijn rijden. Dat meldt CyclingOnline. De 22-jarige Heijnen – in 2022 Europees kampioen koppelkoers bij de beloften (samen met Yanne Dorenbos) – reed de voorbije jaren in de kleuren van clubploeg Willebrord Wil Vooruit. Eerder dit jaar werd hij voor de derde keer Nederlands kampioen achter de derny en afgelopen week pakte hij de nationale titel op de puntenkoers.

Welcome 𝗝𝗔𝗡-𝗪𝗜𝗟𝗟𝗘𝗠 and 𝗣𝗛𝗜𝗟𝗜𝗣! ✍🏻

We're happy to announce that Jan-Willem van Schip and Philip Heijnen will combine road cycling and track cycling next year at ABLOC CT. 😁#RideToWin 📸 @beatcyclingclub / Patrick Billen pic.twitter.com/JOHJDc0L85

