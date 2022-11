Lotte Kopecky over komst Lorena Wiebes: “Zal nu vrijer kunnen koersen”

Lotte Kopecky was dit jaar nog de voornaamste sprinttroef van SD Worx, maar dat zal in 2023 veranderen met ook sprintkanon Lorena Wiebes in de ploeg. “Ik bekijk dat op een positieve manier. Wanneer we samen aan de start staan, zal ik aanvallender en vrijer kunnen koersen”, vertelt Kopecky in gesprek met Sporza.

Kopecky blikt vanuit het Turkse Belek, waar ze in het gezelschap van andere Belgische Olympische topsporters het jaarlijkse BOIC-trainingskamp afwerkt, vooruit op het nieuwe wielerseizoen. De 27-jarige weg- en baanrenster is vooral blij met de komst van Wiebes, die dit jaar de absolute zegekoningin was met maar liefst 23 overwinningen. De Nederlandse veelwinnares is volgend jaar dan ook de belangrijkste sprinttroef van SD Worx.

“Ik heb daar geen problemen mee. Ik bekijk het op een positieve manier. Wanneer we samen aan de start staan, zal ik aanvallender en vrijer kunnen koersen. Want als het tot een massasprint komt, hebben we Lorena”, schetst Kopecky, die dit jaar met Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen twee topklassiekers wist te winnen en ook op de baan uiterst succesvol was met twee wereldtitels en één Europese titel.

Over het voorjaar en de Olympische Spelen

De sportieve lat ligt met andere woorden erg hoog, beseft Kopecky maar al te goed. “Het zal heel moeilijk worden om dat te evenaren of om beter te doen. Het motiveert me wel om deze winter opnieuw superhard te werken en er volgend jaar weer het hoogst haalbare uit te halen. Ik focus nu vooral op het voorjaar. Het EK op de piste is al half februari. Het is de eerste kwalificatiewedstrijd voor de Olympische Spelen, dat is dus wel belangrijk.”

“Ik probeer mijn grote piek te hebben tegen de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix, maar de Olympische Spelen (in Parijs, red.) zitten ook al in mijn achterhoofd. Hopelijk kunnen we dit jaar al veel punten pakken, zodat we ons daarover in 2024 geen zorgen meer hoeven te maken.”