Lorena Wiebes: “De snelste sprintster ter wereld? Dat hoor je mij niet zeggen”

Interview

Lorena Wiebes verloor dit seizoen nog maar één sprint. Of het nu in de GP van Oetingen, de Ronde van Drenthe of bovenop Nokereberg was, Wiebes sprintte de rest elke keer uit het wiel. Nu komt daar dus ook de Scheldeprijs bij, maar dat doet de Nederlandse haar bescheidenheid niet verliezen. “Of ik de snelste sprintster ter wereld ben? Lastig om over jezelf te zeggen, vind ik”, lacht ze bij WielerFlits.

Wiebes was in Schoten niet aan haar proefstuk toe. Ook vorig jaar was de 23-jarige al de snelste van het pak op de Churchilllaan. Toen een ontlading, als eerste zege van het seizoen. Nu verloor ze alleen nog maar in de Exterioo Classic Brugge-De Panne van Elisa Balsamo. “Ik mag niet klagen. Vooral omdat ik dit jaar net wat eerder in vorm was. Ik heb een betere winter gehad, met daarna de Ronde van Valencia als ideale voorbereidingskoers op de Omloop Het Nieuwsblad. En vanaf dan stond ik er. Sindsdien voel ik me goed, en dat was er vandaag aan te zien.”

De Nederlandse maakte het zichzelf nochtans niet gemakkelijk, door wel van héél ver haar sprint in te zetten. “Iets meer dan driehonderd meter, denk ik ja. Ik had misschien iets langer in het wiel van Charlotte Kool moeten blijven, want ik vertrok van iets verder dan gepland. Maar gelukkig was het wind in de rug richting finish, anders was het nog lastig geweest.”

WK voor sprinters?

Bij de mannen rijden de renners vanmiddag hun 110e Scheldeprijs, wat het ontegensprekelijk de status van semiklassieker en soms zelfs de titel van WK voor sprinters oplevert. Voor de vrouwen is het pas hun tweede Scheldeprijs: hoe belangrijk schat Wiebes die overwinning dan in?

“Ik vind het persoonlijk een mooie wedstrijd. Niet per sé minder belangrijk dan de Ronde van Drenthe of zo, want dat is niet echt te vergelijken. Maar deze staat hoog op mijn palmares. Ik denk dat we dit jaar een mooi deelnemersveld hebben, maar ik hoop volgend jaar op iets meer sprinters aan de start. Dan geloof ik dat we met deze koers naar een WK voor sprinters kunnen gaan. Het is een heel mooie wedstrijd daarvoor.”

Is wie dit WK voor sprinters wint dan ook automatisch de beste sprintster ter wereld? “Lastig om over jezelf te zeggen, vind ik (lacht). Dat zal je me niet snel zien zeggen. We hebben dit seizoen al mooie battles met Elisa Balsamo gezien, en daarin kan het nog altijd beter. Ik heb het idee dat ik nog altijd stappen kan maken in het sprinten.”

Parijs-Roubaix

Wiebes richt nu haar pijlen op de (eveneens) tweede editie van Parijs-Roubaix, waarin ze vorig jaar nog moest opgeven. “Toen had ik geen goede aanloop, want ik was nog maar net hersteld van een hersenschudding. Deze keer ben ik een pak verder in vorm. Ik ga niet zeggen dat Roubaix een hoofddoel is, maar ik wil er wel goed rijden. Misschien komen mijn skills van het crossen wel van pas. Winnen wordt moeilijk, maar naar mate ik ouder word, moet ik daar wel kunnen schitteren. Nu heb ik het idee dat ik eerst nog wat ervaring moet opdoen.”