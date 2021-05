López dolblij met eerste zege voor Movistar: “Moeilijke periode achter de rug”

Miguel Ángel López deed vandaag uitstekende zaken in de Ruta del Sol. De Colombiaan bleek de beste in de koninginnenrit van Beas de Segura naar Villarrodrigo en is met nog twee etappes te gaan de nieuwe leider. “Dit is echt een heel speciale dag”, klonk het na afloop.

López wist in de finale Ethan Hayter, die na twee etappes aan de leiding stond in het algemeen klassement, uit het wiel te rijden en het vervolgens ook nog af te maken voor de ritzege. De kopman van Movistar versloeg op de vijf kilometer lange slotklim Antwan Tolhoek en James Piccoli. “De ploeg reed echt fenomenaal”, is López lovend over zijn teammaats.

López kon in de slotfase nog rekenen op Héctor Carretero, een van de laatste overlevers van een vroege vlucht. “Héctor was vandaag de belangrijkste pion. We lieten hem meesluipen in de vroege vlucht, zodat ik in de finale nog op hem kon rekenen. Hij was echt geweldig, maar ook de andere jongens wisten de koers hard te maken en zo de boel uit te dunnen.”

Revalidatie en coronabesmetting

Voor de 27-jarige López is het, na een langdurige revalidatie en een coronabesmetting, zijn eerste zege voor zijn nieuwe werkgever Movistar. “Ik ben echt heel erg blij, aangezien ik erg veel heb moeten doen om weer op dit niveau te komen. Het was zeker niet makkelijk en het was lastig om terug te keren, maar ik kon rekenen op steun van mijn familie, vrouw en zoon.”

López voelt zich nu helemaal senang bij Movistar en hoopt over twee dagen de eindzege binnen te slepen in deze Ruta del Sol. “De zwaarste etappes liggen nu achter ons, maar het is zeker nog niet beslist. Er zijn nog twee etappes te gaan en we moeten alert blijven. Ik hoop aan het einde van de ronde de gele trui mee naar huis te nemen.”