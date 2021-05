Miguel Ángel López verslaat Tolhoek in zwaarste etappe Ruta del Sol

Antwan Tolhoek is er net niet in geslaagd om de koninginnenrit van de Ruta del Sol op zijn naam te schrijven. De Nederlandse klimmer van Jumbo-Visma moest alleen zijn meerdere erkennen in Miguel Ángel López. Die laatste mag zich ook de nieuwe leider noemen.

Na de machtsgreep van Ethan Hayter in de tweede etappe, ging de Ruta del Sol op de derde dag verder met de koninginnenrit. Deze etappe van Beas de Segura naar Villarrodrigo werd gekenmerkt door zes beklimmingen, met in de diepe finale de onregelmatige Alto del Fustal (15 km aan 1,2%), de Alto Collado de los Yesos (8,6 km aan 5,4%) en de slotklim naar Onsares. Dit is een vervelende kuitenbijter van net geen vijf kilometer aan 5,7%.

Elf vluchters kiezen het ruime sop

De vroege vlucht werd gevormd door onder meer Nikita Stalnov (Astana-Premier Tech), Nathan Van Hooydonck (Jumbo-Visma), Michel Ries (Trek-Segafredo), Luis Ángel Maté (Euskaltel-Euskadi), Philipp Walsleben (Alpecin-Fenix), Thomas Sprengers (Sport Vlaanderen-Baloise), Edwin Ávila (Burgos-BH) en Héctor Carretero namens Movistar. Het peloton liet begaan en dus liep het verschil van de elf vluchters in rap tempo op.

Op een bepaald moment hadden de elf vluchters een voorsprong van ruim drie minuten op het peloton, dat werd aangevoerd door de mannen van INEOS Grenadiers, in dienst van leider Ethan Hayter. De Britse formatie wist de kopgroep binnen schootsafstand te houden, maar toch begonnen de koplopers met een mooie bonus van meer dan één minuut aan de Alto Collado de los Yesos. Daar ontplofte de koers volledig, met dank aan Miguel Ángel López.

Lopez en Tolhoek schudden aan de boom, Hayter moet passen

De Colombiaanse berggeit, gisteren al knap tweede in de etappe naar Alcalá la Real, ging op de pedalen staan en dit bleek het sein voor Antwan Tolhoek om te reageren. De voor Movistar uitkomende López, reed, met Tolhoek in zijn wiel, in een ruk naar de vroege vlucht. Een wisseling van de wacht leek aanstaande, aangezien leider Hayter in de problemen werd gemeld. De jonge Brit bleek niet in staat om López te volgen en moest al snel een minuut prijsgeven.

López keek niet meer achterom en kon in de laatste kilometers rekenen op een ijzersterke Carretero, die besloot om zich volledig weg te cijferen voor zijn Colombiaanse kopman. Naast López en Carretero maakten ook Tolhoek, James Piccoli, Mikel Bizkarra en Julen Amezqueta deel uit van de eerste groep. Na enkele flinke kopbeurten van Carretero was het aan López om van zijn laatste tegenstanders weg te rijden op de slotklim naar Onsares.

Dubbelslag voor López

De moegestreden Carretero, Bizkarra en Amezqueta gingen in de laatste kilometers overboord, maar Piccoli en Tolhoek bleven in de buurt van López en dus kregen we een sprint om de zege. López bleek uiteindelijk nog over de meeste punch te beschikken en versloeg Tolhoek en Piccoli met ruim verschil. De Colombiaan sloeg zo twee vliegen in één klap, want in het klassement gaat hij nu ook aan de leiding, voor Tolhoek.