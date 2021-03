Longo Borghini geïnspireerd door Stuyven: “Het was alles of niets”

Elisa Longo Borghini bedankte na afloop naar ploeg Trek-Segafredo én Jasper Stuyven. De Italiaanse kampioene won zondag de Trofeo Alfredo Binda na een lange solo, een dag nadat Stuyven Milaan-San Remo had gewonnen. “Jasper zei dat het alles of niets was voor hem en die gedachte heeft mij geïnspireerd”, reageerde Longo Borghini.

“Ik kende het parcours heel goed”, aldus de Italiaanse, die in 2013 ook al de Trofeo Alfredo Binda won. “De tactiek van de ploeg was om mij in de aanval te sturen, omdat we ook Lizzie Deignan nog achter de hand hadden als goede sprinter. En toen ik zelf aan kop reed, moest ik denken aan Milaan-San Remo van gisteren.”

De demarrage van Stuyven kwam precies op het juiste moment, net als de aanval van Longo Borghini. Ze bleef uit de greep van vijf achtervolgsters en won met ruime voorsprong. “Ik dacht: soms moet je pokeren. Als er een mogelijkheid is om aan te vallen, zal ik altijd kiezen voor de aanval”, geeft de winnares aan.

“Voor de mannen is Milaan-San Remo de lenteklassieker en voor ons is dat de Trofeo Binda. Ik heb daarom ook erg blij met deze overwinning”, zegt Longo Borghini. Het weekend kon al niet stuk voor Trek-Segafredo na de monumentale zege van Stuyven zaterdag, maar zondag kwamen daar dus nog de zeges van ‘ELB’ en Matteo Moschetti bij.