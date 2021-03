Matteo Moschetti eerste winnaar Per Sempre Alfredo

De allereerste editie van Per Sempre Alfredo (UCI 1.1) is gewonnen door Matteo Moschetti. De sprinter van Trek-Segafredo was na een koers van 162 kilometer de snelste in een sprint in de straten van Sesto Fiorentino. Vlak voor de finish werd het peloton opgeschrikt door een valpartij, waarbij onder meer Jakub Mareczko betrokken was.

Het parcours van Per Sempre Alfredo in de regio Toscane was in twee delen opgesplitst. In de eerste zestig kilometer lagen drie lokale rondes met de nodige hoogtemeters. Een kopgroep kwam niet weg, maar het peloton brak wel in twee delen. De voorste groep was na de drie beklimmingen anderhalve minuut weggereden.

Wat daarna volgde was een vallei richting de Croci di Calenzano-klim op 75 kilometer van de finish. De tweede groep, met onder meer sprinters Jakub Mareczko en Andrea Guardini, wist daar het gat met het voorste peloton te dichten. Een compact peloton ging daarom af op de Croci di Calenzano, waar niets gebeurde.

Na de afdaling was het nog ruim zestig kilometer, bestaande uit lokale circuits rond finishplaats Sesto Fiorentino. Trek-Segafredo, Team DSM en Vini Zabù bepaalden daar het tempo en waren uit op een massasprint. Een grote valpartij in de finale schakelde echter grote namen als Mareczko, Enrico Battaglin, Filippo Fiorelli en Matteo Malucelli uit.

Matteo Moschetti van Trek-Segafredo bleef wel overeind en wist zijn favorietenrol in de eindsprint waar te maken. Voor de jonge Italiaanse sprinter betekende het zijn eerste zege van het seizoen. Hij bleef Mikel Aristi (Euskaltel-Euskadi) en Samuele Zambelli (Italiaanse selectie) voor.

Nieuwe wedstrijd

Per Sempre Alfredo is een nieuwe 1.1-wedstrijd op de UCI-kalender en moet niet verward worden met de Trofeo Alfredo Binda voor vrouwen. De koers vindt plaats in de provincie Firenze, regio Toscane, en is een eerbetoon aan de legendarische ex-wielrenner en bondscoach Alfredo Martini, die precies honderd jaar geleden het levenslicht zag in de buurt van Sesto Fiorentino.