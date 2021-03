Elisa Longo Borghini wint Trofeo Alfredo Binda solo, Marianne Vos tweede

De aanvalslust van Elisa Longo Borghini is beloond in de Trofeo Alfredo Binda. De Italiaanse kampioene van Trek-Segafredo kwam zondag solo over de streep in de Women’s WorldTour-klassieker in Italië, nadat ze de laatste 25 kilometer in haar eentje had afgewerkt. Marianne Vos (Jumbo-Visma) won op ruim anderhalve minuut de sprint voor plek twee.

Veel aanvalspogingen

In een attractieve openingsfase bleef het peloton lange tijd bij elkaar. Er waren wel aanvalspogingen van onder meer Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana), Pauliena Rooijakkers (Liv Racing) en Audrey Cordon-Ragot (Trek-Segafredo), maar zij wisten geen geruststellende voorsprong bijeen te rijden op het heuvelachtige parcours.

Een compleet peloton ging daardoor de laatste vier lokale rondes rond Cittiglio in. Die lokale rondes zijn elk 17,6 kilometer lang en worden gekenmerkt door de Via Sciareda (0,8 km aan 8,4%), Chiesa Nuova di San Vittore en de Orino (3,1 km aan 4,4%). Een tweede aanvalspoging van Rooijakkers had meer succes. Ze pakte samen met Tatiana Guderzo een halve minuut voorsprong.

Longo Borghini rijdt weg

Marta Cavalli en Audrey Cordon-Ragot maakten nog de oversteek, maar twee rondes voor het einde volgde toch een hergroepering. Vervolgens reed een groepje weg waaruit Anouska Koster demarreerde, maar ook de renster van Jumbo-Visma werd ingerekend omdat het peloton niet stilviel. Elisa Longo Borghini plaatste op de voorlaatste Orino-klim een snedige aanval. Marianne Vos, Cecilie Uttrup Ludwig, Kasia Niewiadoma, Mavi García en Soraya Paladin konden niet mee en volgden op tien seconden.

Indrukwekkende solo

Bij de voorlaatste passage over de finish was het verschil tussen Longo Borghini en haar achtervolgers vijftien seconden. Het overgebleven peloton volgde al op bijna een minuut. De Italiaanse kampioene was op dreef en breidde haar voorsprong als maar verder uit. Aan de voet van de laatste klim naar Orino was het gat dertig seconden en die voorsprong breidde ze alleen maar verder uit.

Longo Borghini kwam daardoor na 141,8 kilometer solo over de streep. Door haar zege in de Trofeo Alfredo Binda is ze nu ook de nieuwe leidster in de Women’s WorldTour.

Op ruim anderhalve minuut achterstand won Marianne Vos (Jumbo-Visma) de sprint om de tweede plaats van de achtervolgende groep. Cecilie Uttrup Ludwig (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope) werd derde.